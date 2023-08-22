هجوم من الاحتلال على محيط دمشق.. إصابة عسكري وخسائر مادية

أسفر هجوم أكدت سوريا أنه من الاحتلال الإسرائيلي، على محيط العاصمة دمشق، عن إصابة عسكري بجروح وخسائر مادية.

وكانت وكالة الأنباء السورية ذكرت، الإثنين، أنه سمع دوي انفجارات في محيط العاصمة دمشق.

وقالت الوكالة السورية إنه يجري التحقق من طبيعة الانفجار، مضيفة أن الدفاع الجوي السوري يتصدى لأهداف معادية في محيط دمشق.

فيما قال التلفزيون السوري إن "هجوما إسرائيليا استهدف مشارف دمشق"، دون أن يوضح طبيعة الأهداف التي ضربها الهجوم.

وفي وقت لاحق، قال مصدر عسكري لوكالة الأنباء السورية، إن "عدوانا شنته إسرائيل بصواريخ موجهة من اتجاه الجولان السوري المحتل، استهدف بعض النقاط في محيط مدينة دمشق".

وأضاف المصدر أن "العدوان أدى إلى إصابة عسكري بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية".

وخلال السنوات الماضية تعرضت سوريا لغارات تقول دمشق إن إسرائيل تشنها بين وقت وآخر على أهداف متفرقة في البلاد.

واعترفت إسرائيل بشن هجمات في سوريا بالفعل، في وقت سابق، وقالت إن "الهدف من ورائها تقويض محاولات لتثبيت قواعد قريبة منها أو تهريب أسلحة إلى المنطقة".

