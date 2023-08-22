المصري: أحمد عيد فضل الانضمام إلينا رغم مفاوضات البنك وبيراميدز معه

أكد الحسيني أبو قمر نائب رئيس النادي المصري البورسعيدي أن أحمد عيد لاعب الزمالك السابق لم يكن مسجلا لدى أي فريق قبل تعاقد المصري معه.

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قال الحسيني أبو قمر في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "أحمد عيد لم يكن مسجلا لأي فريق، واللاعب فضل الرحيل للمصري"

واختتم: "البنك الأهلي وبيراميدز دخلا في مفاوضات مع اللاعب لكن رغبته كانت الانتقال إلى المصري"

تفاصيل عقد أحمد عيد مع المصري

وأتم مجلس إدارة النادي المصري برئاسة الأستاذ كامل أبو علي، وبعد التنسيق مع الجهاز الفني للفريق الأول بقيادة الكابتن علي ماهر، إجراءات التعاقد مع أحمد عيد، لاعب منتخب مصر الأوليمبي بعقد يمتد لثلاثة مواسم اعتبارًا من الموسم الحالي وحتى نهاية موسم 2026/2025.