المصري يعلن التعاقد مع الموهبة الغانية ليستويل أمانكونا

أتم مجلس إدارة النادي المصري برئاسة الأستاذ كامل أبو علي، وبعد التنسيق مع الكابتن علي ماهر المدير الفني للفريق الأول، إجراءات التعاقد مع ليستويل أمانكونا مهاجم فريق ريال تامالي يونايتد الغاني بعقد يمتد لمدة خمسة مواسم اعتبارًا من فترة الانتقالات الصيفية الحالية وحتى نهاية موسم 2028/2027، وذلك بعد الحصول على الاستغناء الخاص باللاعب من ناديه وسداد المقابل النقدي للصفقة.



الجدير بالذكر أن اللاعب ليستويل أمانكونا والبالغ من العمر ثمانية عشر عامًا ، يشغل مركز قلب الهجوم ويعد أحد أبرز المواهب الصاعدة في كرة القدم الغانية ، حيث رشحه عدد من خبراء الكرة لمجلس إدارة النادي المصري برئاسة الأستاذ كامل أبو علي والذي بادر إلى دعوة اللاعب للمجئ لمصر ، حيث شارك اللاعب في المباراة الودية التي أقيمت أمس أمام ساحة دمياط وظهر بمستوى فني وبدني طيب للغاية نال معه إعجاب الجهاز الفني للمصري بقيادة الكابتن علي ماهر وهو الأمر الذي دفع مجلس المصري للتعاقد الفوري معه خاصة وأنه سيتم قيده في صفوف فريق تحت 19 عاما بالنادي أي أنه لن يشغل مكانًا في قائمة الفريق الأول.