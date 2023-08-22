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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

سوزا الأقرب لتدعيم هجوم الأهلي في الموسم المقبل

سوزا
سوزا

أكد الإعلامي محمد فاروق أن  الساعات الماضية شهدت انفراجة في مفاوضات النادي الأهلي مع إدارة جينوبك الكوري الجنوبي للتعاقد مع جوستافو سوزا المهاجم البرازيلي في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

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الأهلي يصرف النظر عن التعاقد مع سوزا

وقال الإعلامي محمد فاروق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن":"يتمسك السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي بضم البرازيلي سوزا لخط هجوم الفريق بعد رحيل محمد شريف إلى الخليج السعودي ووجود كهربا وصلاح محسن في خط الهجوم".

وأضاف:" أبلغ البرازيلي جوستافو هينريك سوزا أمير توفيق مدير التعاقدات في نادي الأهلي بموافقة المدير الفني لفريقه جينوبك الكوري الجنوبي ومجلس إدارة النادي على خطوة انتقاله إلى القلعة الحمراء."
 

وتابع:"وصلت قيمة عرض النادى الأهلى للحصول على خدمات المحترف البرازيلى إلى مليون دولار من أجل شراء الـ4 أشهر المتبقية فى عقده مع فريق جينوبك الكورى الجنوبى".

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