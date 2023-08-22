البحيرة تنهي الاستعدادات النهائية للتدريب العملي المشترك "صقر 121"

أكد اللواء محمد شوقي بدر السكرتير العام لمحافظة البحيرة أنه تم بحث ومناقشة آخر الاستعدادات الخاصة بالتدريب العملى المشترك "صقر 121"، والمقرر تنفيذه خلال الفترة من 26 : 28 أغسطس الجاري حيث تم الإنتهاء من مراجعة تقارير الوحدات المحلية والمديريات الخدمية والمواقف التعبوية الخاصة بالمراكز المكلفة بإعداد تلك المواقف، وتحديث نوتة المعلومات فى شكلها النهائي.

كما أشار إلي أنه تم التنسيق بين كل الأطراف المشاركة فى الموقف التعبوي وتحديد أدوار كل جهة أثناء مجابهة الأزمة.

وأوضح أن "صقر 121" هو تدريب عملى مشترك يحاكى سيناريوهات مختلفه للأزمات والكوارث وكيفية التغلب عليها بشكل جماعى ومنسق، لافتاً إلي أن فعاليات التدريب العملى المشترك ستبدأ يوم الأحد الموافق 26 أغسطس وتنتهي يوم الثلاثاء 28 أغسطس، يسبقها مرحلة اصطفاف المعدات والمركبات الخاصة بالوحدات المحلية والمديريات الخدمية والمجتمع المدني، وكذا تجهيز معسكرات الايواء بكافة محتوياتها ومهماتها وأغراضها اللوجيستية داخل تلك المعسكرات حتي يظهر التدريب محاكاة فعلية لواقع إدارة أزمة بنسبة 100%، بالإضافة إلي إظهار مدي قوة المحافظة واستعدادها لمجابهة أي أزمة أو أحداث طارئة.

هذا وقد شدد اللواء محمد شوقي بدر، علي ضرورة التعاون والتنسيق التام بين جميع الجهات أثناء إدارة الأزمة، مؤكداً أن المحافظة لا تألوا جهدًا فى توفير كافة أنواع الدعم لمجابهة الأزمات والكوارث فى حال حدوثها وتقليل الآثار الناجمة عنها.

جاء ذلك اثناء الاجتماع الذى قام به اللواء محمد شوقي بدر - السكرتير العام للمحافظة برؤساء الوحدات المحلية ومديري المديريات الخدمية ومدير الأزمات والكوارث بالمحافظة، وممثلي شركات المرافق العامة وكافة الجهات المشاركة بالتدريب العملى المشترك "صقر 121"، حيث شدد بمراجعة كافة التقارير والمواقف التعبوية، موضحاً نقاط القوة والضعف بكل تقرير، موجهاً رؤساء الوحدات المحلية ومديري المديريات الخدمية بتلافى أى ملاحظات تم رصدها فى التقرير أو الموقف، مشدداً على أن يكون هناك تناسب بين التوقيات وإجراءات إدارة الأزمة وأن يكون الهدف الأساسي من الإجراءات تقرير حجم الخسائر وخاصة المتعلقة بأرواح المواطنين.