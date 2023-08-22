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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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التعليم تكشف حقيقة إعلان موعد نتيجة تظلمات الثانوية العامة (فيديو)

شادي زلطة، المتحدث
شادي زلطة، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم

أكد شادي زلطة، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، إن الوزارة لم تصدر بيانًا رسميًا بموعد إعلان نتيجة تظلمات الثانوية العامة حتى الآن، لافتا إلي أن الوزارة تعمل على تجهيز كل الردود على الطلاب الذين قدموا التظلمات.

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وأوضح خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «مصر جديدة»، الذي تقدمه الإعلامية إنجي أنور عبر فضائية «ETC»، مساء الاثنين، أنه لا ينفي صدور نتيجة التظلمات الثلاثاء، قائلًا إن النتيجة ستظهر غدًا أو بعد غد، وفقًا لانتهاء الوزارة من أعمالها.

 الكنترول تواصل  مع كل الطلاب الذين قدموا التظلمات

وشدد على حرص الوزارة في كل خطوة نتخذها بشكل سريع، مؤكدا أن الكنترول تواصل بالفعل مع كل الطلاب الذين قدموا التظلمات، والمستحقين لدرجات أو تعديل الخطوات، وأبلغهم بنتيجة التظلم.

وعن نتائج المسابقة الخاصة بتعيين 30 ألف معلم، أوضح أن تلك المسابقة تأتي في إطار تعيين 150 ألف معلم، على مدار 5 سنوات، مؤكدًا أن الوزارة اتخذت خطوات كبيرة جدًا، في هذا الملف.

وأكد أن الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، وجه بسرعة تسكين المعلمين في مختلف المحافظات؛ لسد العجز بناء على التقارير الواردة، بمجرد الإعلان الرسمي عن النتيجة

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