طريقة عمل كيكة الشوكولاتة المختلفة.. حضريها في الأعياد

كيكة الشوكولاتة بحبيبات الشوكولاتة من أكثر أنواع الكيك المفضلة لدى الكبار والصغار ويمكنك تحضيرها في أعياد الميلاد والمناسبات السعيدة بكل سهولة، وفيما يلي نقدم لك طريقة عملها بالخطوات.

طريقة عمل كيكة الشوكولاتة

المقادير

- دقيق : كوب ونصف (متعدد الاستعمالات)

- دقيق القمح : ثلاث أرباع الكوب

- السكر البني : ثلاث أرباع الكوب

- سكر : ثلاث أرباع الكوب (أبيض)

- البيض : 3 حبات

- الزبدة : ثلثان الكوب

- الكاكاو : 2 ملعقة كبيرة

- بيكنج بودر : 2 ملعقة صغيرة

- ملح : ملعقة صغيرة

- حليب : كوب

- خلاصة الفانيليا : ملعقة صغيرة ونصف

- حبيبات الشوكولاتة : كوب (صغيرة الحجم)

طريقة التحضير

حمّي الفرن على درجة حرارة 180 مئوية.

ادهني قالب كيك بالقليل من الزبدة وانثريه بالدقيق.

اخلطي الزبدة مع السكر البني، والسكر الأبيض في وعاء عميق، ثم أضيفي البيض واخلطي جيداً.

نخّلي الدقيق، ودقيق القمح، والبيكنج باودر، والملح، والكاكاو، في وعاء آخر، ثم أضيفي الخليط فوق مزيج البيض والزبدة واخلطي.

أضيفي الحليب وخلاصة الفانيليا وحبيبات الشوكولاتة.

قلبي الخليط بواسطة ملعقة خشبية حتى يتجانس تماماً.

اسكبي خليط الكيك في القالب المحضّر.

أدخلي القالب إلى الفرن لحوالي 30-40 دقيقة حتى ينضج الكيك.

أخرجي كيك الشوكولاتة من الفرن واتركيه جانباً حتى يبرد ثم قدميه.