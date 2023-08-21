المشدد 15 سنة للمتهمين بحيازة كيلو ونصف هيروين بالمحلة

قضت الدائرة الثالثة محكمة جنايات المحلة، بمعاقبة متهمين بالسجن المشدد 15 سنة وغرامة 100 ألف جنيه لكل منهما لحيازتهما كيلو ونصف هيروين خام بقصد الاتجار.

برئاسة المستشار سامح عبد الله وعضوية المستشارين وليد النجار وعاصم الدسوقي ومحمد مرتضي

كانت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات قد نجحت في توجيه ضربة أمنية للمتهمين، عقب ورود معلومات بقيام المتهمين بالاتجار في المواد المخدرة وحيازتهما كمية كبيرة من مخدر الهيروين.

وعقب تقنيين الإجراءات القانونية واستئذان النيابة العامة تم ضبط المتهمين داخل شقة بالمنطقة الصناعية بالمحلة، وبحوزتهما كيلو ونصف هيروين خام بقصد تصنيعه والاتجار فيه.

تم عرض المتهمين على النيابة العامة التي امرت بحبسهما على ذمة التحقيقات واحالتهما للمحاكمة الجنائية التي تداولت القضية واصدرت حكمها المتقدم.