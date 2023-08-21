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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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مستشار الرئيس لشؤون الصحة: عصر الكمامة وكورونا لم ينته (فيديو)

الدكتور محمد عوض
الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للصحة

أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، أن فترة انتشار جائحة كورونا لم تنته بعد، وأن استخدام الكمامات لا يزال ضروريًا، لافتا إلي أنه في الوقت الحالي لا توجد حاجة للعودة إلى الإجراءات الصارمة التي كان معمول بها في الماضي.

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"بيرولا" متحور جديد من كورونا.. أهم المعلومات عنه

وأوضح مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية خلال مكالمة هاتفية في برنامج "حضرة المواطن" على فضائية "الحدث اليوم" أننا ليس في موجة جديدة من كورونا حاليًا، مشيرًا إلى أن الفيروس لم ينتهِ بل أصبح جزءًا من الفيروسات التنفسية الشائعة في جميع أنحاء العالم.

الفيروسات التنفسية تتحور باستمرار ولديها أنماط مختلفة

وأكد  مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية أن الفيروسات التنفسية تتحور باستمرار ولديها أنماط مختلفة، وهو أمر طبيعي. وأوضح أن المتحورات الجديدة لفيروس كورونا قد تظهر، وأن المتحور الجديد الذي ظهر يتميز بانتشاره السريع. ولفت الانتباه إلى أن هناك حالات مصابة بالمتحور الجديد ولكنها لا تظهر أعراضًا، ولم تشهد زيادة كبيرة في حالات الوفاة على مستوى العالم.

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