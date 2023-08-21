"بيرولا" متحور جديد من كورونا.. أهم المعلومات عنه

"بيرولا" BA.2.86، واحد من المتحورات الجديدة من فيروس كورونا، لكن خرجت خلال الساعات الأخيرة عدد من التحذيرات من هذا المتحور الجديد من كورونا، كونه مصنف بأنه متحور تحت "متحوّر قيد المراقبة"، وهو تصنيف يشجّع الدول على تعقّب التسلسلات التي تجدها والإبلاغ عنها.

وإليكم أهم المعلومات عن متحور "بيرولا":

ــ ظهر لأول مرة في دولة الدنمارك

ــ أعلن عن الإصابات بمتحور "بيرولا" في 4 دول

ــ المتحور الجديد “Pirola ” BA.2.86 يتضمن 36 طفرة

ــ الطفرات التي حققها متحور "بيرولا" أكثر من الذي حققه أوميكرون في نسخته الأولى

ــ لا زال "بيرولا" قيد البحث للتعرف على ما إذا كان يتبع عائلة أوميكرون كمتحور إيريس

ــ يعتقد أن يكون لـ "بيرولا" نفس السمات في الانتشار السريع والاستجابة للقاحات القوية الموجودة الآن

ــ متحورت "بيرولا" يشترك مع المتحورات الأخيرة مع عائلة أومكرون في 3 أعراض أساسية تم ملاحظة ندرتها بحالات الإصابات.

وظهر الفيروس لأول مرة في الدنمارك، وبلغت حصيلة المصابين بالمتحور الجديد حتى الآن، 6 أشخاص من 4 دول مختلفة، وهو ما يعكس انتشاره في الدول.

لماذا سمي المتحور الجديد باسم "بيرولا"؟

دائمًا ما يكون هناك فيروس جديد أو متحور جديد، أما أن يرتبط باسم مكان أو يرتبط بالفترة الزمنية أو يرتبط بأشياء أخرى، ولذلك يتساءل الكثير حول "بيرولا"، وما سبب تسميته بهذا الاسم.

ويعود سبب تسمية "بيرولا" بهذا الاسم، نظرًا لقرار إتخذته منظمة الصحة العالمية في شهر مارس الماضي، باستخدام أسماء الأبجدية اليونانية فقط، في الإشارة إلى المتحورات المصنفة بأنها "تحت الفحص والاهتمام"

وتكتب اللغة اليونانية بحروف الألفبائية اليونانية أو الأبجدية الإغريقية، تستخدم بالكتابة من القرن الرابع قبل الميلاد، وتستخدم الحروف اللاتينية بشكل رئيسي كمصدر للرموز التقنية الحديثة،وأصبح لا يوجد اسم رسمي غير رقمي على متحورات تحت الاهتمام ومتحورات تحت المراقبة ومتحورات مثيرة للقلق.