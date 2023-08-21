ممنوع المكملات الغذائية لإبطاء الشيخوخة.. تفاصيل

كشفت الدكتورة ناديجدا رونيخينا، أخصائية طب الشيخوخة، أن المضافات النشطة بيولوجيا وأدوية إبطاء الشيخوخة، هي أقل فعالية من نمط الحياة الصحي، مشيرة إلى أنه لا ينصح باستخدامها من قبل كبار السن والمتقاعدين دون وصفة طبية من طبيب مختص.

وتابعت أخصائية طب الشيخوخة: "هناك مواد وأدوية تسمى geroprotectors "حامية الشيخوخة". يمكن أن يكون لجزيئاتها تأثيرات معينة في سرعة الشيخوخة، ومع ذلك لا ينصح باستخدام أي من الأدوية، التي تخضع حاليًا لاختبارات سريرية.

كما أشارت الطبيبة بأن هناك عددًا من الوسائل التي تساعد على الاحتفاظ بالقدرات المعرفية عند مستوى أعلى في الشيخوخة، مثل الإقلاع عن التدخين والسيطرة على مستوى ضغط الدم والكوليسترول وتناول مضادات التخثر كما هو محدد يمنع تطور الخرف على خلفية أمراض الأوعية الدموية.

وأضافت الطبيبة أن اضطراب الوظائف المعرفية في الشيخوخة يمكن منعه من خلال العناية بالأسنان والنوم الجيد والتحكم في الاجهاد وتناول الفواكه والخضروات وعدم الإفراط في تناول الأطعمة.

وشددت الإخصائية علي ضرورة أهتمام كبار السن بحالة الغدة الدرقية لأن وظائفها تضعف عادة مع التقدم بالعمر.