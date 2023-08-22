نوع أسماك شهير يحمي كبار السن من فقدان السمع.. أطباء ينصحون بأكله

أثبتت دراسة كندية حديثة أن تناول كبار السن للأسماك البحرية الدهنية تحميهم من الصمم، نظرًا لما تحتويه علي نسبة عالية من الأوميجا 3 التي تحافظ علي صحة وسلامة حاسة السمع.

فائدة الأسماك لكبار السن

ووفقًا لما نشره موقع gazeta.ru، أوضح باحثو الدراسة أن أحماض أوميجا 3 الدهنية قد تحمي صحة خلايا الأذن الداخلية، فضلاً عن تخفيف الالتهابات الناجمة عن الضوضاء أو المواد الكيميائية أو العدوى.

فائدة الأسماك لكبار السن

وخلصت نتائج الدراسة بعد تحليل بيانات عن حالة السمع ومستوى حمض الدوكوساهيكسانويك، الذي ينسب إلى أحماض أوميجا-3 الدهنية في دم 100 ألف شخص، إلى أن الأشخاص الذين لديهم أعلى مستوى من هذا الحامض في دمهم يعانون من مشكلات السمع أقل من الآخرين بنسبة 16%..

في الوقت نفسه، أثبتت دراسات سابقة أن ارتفاع مستوى أحماض أوميجا3 في الدم قد يحمي كبار السن من فقدان السمع، كما أوضحت تلك أن أحماض أوميجا 3 بكثرة في الأسماك البحرية الدهنية مثل الماكريل والسردين.