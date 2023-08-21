كبار السن ممنوعون من تناول نوع مكملات غذائية شهير.. طبيبة شيخوخة تحذر

حذرت طبيبة أمراض شيخوخة كبار السن من تناول المكملات الغذائية بغرض تأخير الشيخوخة، فعلى الرغم من فوائدها الصحية إلا أنها تضر بصحتهم.

مخاطر المكملات الغذائية على كبار السن

ووفقًا لما نشرته صحيفة "إزفيستيا"، أشارت الطبيبة إلى أن المضافات النشطة بيولوجيا وأدوية إبطاء الشيخوخة، أقل فعالية من نمط الحياة الصحي، مشددة على إنه لا ينصح باستخدامها من قبل كبار السن والمتقاعدين دون وصفة طبية من طبيب مختص.

مخاطر المكملات الغذائية على كبار السن

كما أوضحت الطبيبة أن هناك أدوية تسمى geroprotectors وهي بدورها حامية الشيخوخة، قد يكون لجزيئاتها تأثيرات معينة في سرعة الشيخوخة، ومع ذلك لا ينصح باستخدام أي من الأدوية، التي تخضع حاليًا لاختبارات سريرية.

وأكدت الطبيبة على أن هناك عددًا من الوسائل التي تساعد على الاحتفاظ بالقدرات المعرفية عند مستوى أعلى في الشيخوخة، مثل الإقلاع عن التدخين والسيطرة على مستوى ضغط الدم والكوليسترول وتناول مضادات التخثر كما هو محدد يمنع تطور الخرف على خلفية أمراض الأوعية الدموية.

وأضافت الطبيبة إن اضطراب الوظائف المعرفية في الشيخوخة يمكن منعه من خلال العناية بالأسنان والنوم الجيد والتحكم في الاجهاد وتناول الفواكه والخضروات وعدم الإفراط في تناول الأطعمة، مشددة علي ضرورة اهتمام كبار السن بحالة الغدة الدرقية لأن وظائفها تضعف عادة مع التقدم في السن.