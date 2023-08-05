من حديثي الولادة إلى كبار السن.. كيف يؤثر فقر الدم على الجسم

يحدث فقر الدم عندما لا يكون لديك ما يكفي من خلايا الدم الحمراء أو عندما لا تعمل خلايا الدم الحمراء كما ينبغي، وتحمل خلايا الدم الحمراء الأكسجين في جميع أنحاء الجسم، ويعمل الأكسجين على تشغيل خلاياك ويمنحك الطاقة، وبدون خلايا الدم الحمراء السليمة التي تؤدي وظيفتها، لا يحصل جسمك على الطاقة التي يحتاجها ليعمل، وفي حين أن بعض أنواع فقر الدم قصيرة الأمد وخفيفة ، يمكن أن يستمر البعض الآخر مدى الحياة وإذا تُركت دون علاج ، فقد تكون فقر الدم مهددة للحياة.

كيف يؤثر فقر الدم على الجسم؟

عندما يصاب شخص ما بفقر الدم ، يقال إنه مصاب بفقر الدم ، مما يعني أن لديه أعراض فقر الدم ، مثل التعب الشديد أو الشعور بالبرد طوال الوقت، ويؤثر فقر الدم على الأشخاص المختلفين بطرق مختلفة.

حديثو الولادة: يولد بعض الأطفال ولديهم انخفاض في عدد خلايا الدم الحمراء، ولا يحتاج معظم الأطفال حديثي الولادة إلى علاج طبي لفقر الدم ، ولكن قد يحتاج بعض الأطفال المصابين بفقر الدم الحاد إلى عمليات نقل الدم.

الرضع: قد يحصل الأطفال على كمية أقل من الحديد مما يحتاجون إليه عندما يبدأون في تناول الطعام الصلب، وذلك لأن الحديد الموجود في الطعام الصلب لا يتم امتصاصه بسهولة مثل الحديد الموجود في حليب الأم أو الحليب الاصطناعي، وقد يظهر الأطفال المصابون بفقر الدم في حالة خمول.

الأطفال: ينمو الأطفال كثيرًا بين الولادة وسن الثانية، ويحتاج الأطفال الذين يمرون بطفرات النمو إلى مزيد من الحديد، وقد يصاب الأطفال المصابون بفقر الدم بمشاكل ذات صلة مثل تأخر نمو المهارات الحركية ومشاكل التعلم.

النساء الحوامل: قد تصاب النساء الحوامل بفقر الدم الناجم عن نقص الحديد ، مما قد يزيد من فرصة حدوث مضاعفات مثل الولادة المبكرة أو ولادة أطفال بوزن منخفض عند الولادة.

الأشخاص الذين يبلغون من العمر 65 عامًا أو أكبر: من المرجح أن يتبع الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 65 عامًا أنظمة غذائية فقيرة بالحديد وبعض الأمراض المزمنة التي تزيد من خطر الإصابة بفقر الدم، وإذا أصيبوا بفقر الدم ، فقد يعانون من أمراض قلبية أو ضعف يجعل من الصعب عليهم التنقل، قد يكون لديهم ارتباك أو اكتئاب.

الأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة: قد تزيد بعض الحالات المزمنة مثل أمراض المناعة الذاتية أو السرطان من خطر الإصابة بفقر الدم، هذا هو فقر الدم من مرض مزمن.