الإثنين 21 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

كاراتيه الزهور يحقق 8 ميداليات ببطولة إفريقيا بالمغرب

بوابة الوفد الإلكترونية

احرز أبطال نادي الزهور والمنتخب الوطني للكاراتيه 8 ميداليات ببطولة إفريقيا للشباب والناشئين والكبار التي اختتمت أمس بكازابلانكا في المغرب.
وتمكن لاعبو الزهور من تحقيق 8 ميداليات في بطولة أفريقية بواقع 4 ذهبيات وفضيتين وبرونزيتين.

فاز بالميداليات الذهبية: جنى خميس في الكاتا، ويوسف بدوي في الكوميتيه وزن -84 كجم، واللاعبان يوسف بدوي وطه طارق في جماعي كوميتيه رجال.

وحصد الميداليات الفضية كل من: الآء الروبي في كوميتيه شابات، وسامر محمود في كوميتيه شباب.

فيما احرز الميداليات البرونزية: طه طارق في الكوميتيه وزن +84 كجم، وزين الدين محمد في الكاتا.

واستطاع المنتخب المصري للكاراتيه تحقيق 37 ميدالية متنوعة بواقع 14 ذهبية و 15 فضية و 8 برونزيات.

توج المنتخب الأول بلقب البطولة الأفريقية للكبار بعد الحصول على 15 ميدالية بواقع 7 ميداليات ذهبية و مثلهم فضية و برونزية وحيدة.

فيما احرز منتخب الشباب والناشئين 22 ميدالية بواقع 7 ذهبيات و 8 فضيات و 7 برونزيات.

وشهدت البطولة منافسات ذوي الاحتياجات الخاصة، واستطاع أبطال مصر تصدر المنافسات بعد اقتناص 16 ميدالية فى البطولة بواقع 8 ذهبيات و 8  فضيات.

مواد متعلقة

بنات مصر يتألقن في بطولة الفراعنة الدولية للجمباز الفني

استدعاء 3 محترفين لمعسكر المنتخب الأوليمبي

وزير الرياضة يستقبل أبطال منتخب المصارعة بمطار القاهرة عقب مشاركتهم ببطولة العالم

محمد محمود يستقبل بعثة المصارعة بمطار القاهرة بعد تحقيق إنجازا تاريخيا ببطولة العالم

وزير الرياضة: القيادة السياسية في مصر تدعم الشباب وتضعهم في مقدمة الأولويات

سيتى كلوب بنها يستضيف اختبارات كابيتانو مصر

وزارة الرياضة تشارك في ورشة عمل برنامج "رواد وعلماء مصر"

مصر تسيطر على المراكز الأولى ببطولة كأس الفراعنة الدولية للجمباز الفني