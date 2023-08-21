كاراتيه الزهور يحقق 8 ميداليات ببطولة إفريقيا بالمغرب

احرز أبطال نادي الزهور والمنتخب الوطني للكاراتيه 8 ميداليات ببطولة إفريقيا للشباب والناشئين والكبار التي اختتمت أمس بكازابلانكا في المغرب.

وتمكن لاعبو الزهور من تحقيق 8 ميداليات في بطولة أفريقية بواقع 4 ذهبيات وفضيتين وبرونزيتين.

فاز بالميداليات الذهبية: جنى خميس في الكاتا، ويوسف بدوي في الكوميتيه وزن -84 كجم، واللاعبان يوسف بدوي وطه طارق في جماعي كوميتيه رجال.

وحصد الميداليات الفضية كل من: الآء الروبي في كوميتيه شابات، وسامر محمود في كوميتيه شباب.

فيما احرز الميداليات البرونزية: طه طارق في الكوميتيه وزن +84 كجم، وزين الدين محمد في الكاتا.

واستطاع المنتخب المصري للكاراتيه تحقيق 37 ميدالية متنوعة بواقع 14 ذهبية و 15 فضية و 8 برونزيات.

توج المنتخب الأول بلقب البطولة الأفريقية للكبار بعد الحصول على 15 ميدالية بواقع 7 ميداليات ذهبية و مثلهم فضية و برونزية وحيدة.

فيما احرز منتخب الشباب والناشئين 22 ميدالية بواقع 7 ذهبيات و 8 فضيات و 7 برونزيات.

وشهدت البطولة منافسات ذوي الاحتياجات الخاصة، واستطاع أبطال مصر تصدر المنافسات بعد اقتناص 16 ميدالية فى البطولة بواقع 8 ذهبيات و 8 فضيات.