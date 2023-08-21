كبير الأثريين يفجر مفاجأة عن دور السحر في اكتشاف الآثار

قال الدكتور مجدي شاكر، كبير الأثريين بوزارة السياحة والآثار، إن هناك مربع ذهبي للمتاحف في مصر يضم أربع متاحف مثل المتحف المصري في التحرير، والمتحف الروماني اليوناني الذي يضم 41 ألف قطعة آثار، والمتحف الإسلامي، ومتحف الحضارة الذي يشمل كل العصور.

اقرأ أيضا.. كبير الأثريين: 30 مليون عدد السياح المتوقع لمصر في 2028

وتابع "شاكر"، خلال حواره مع الإعلامية إيناس سلامة، ببرنامج "بلدنا المحروسة"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أن الدولة ستقوم بإنشاء متحف لذوي الاحتياجات الخاصة، يضم قطع غير أصلية، لكي يستطيع ذوي الاحتياجات لخاصة الإطلاع على الحضارة المصرية.

وأشار إلى أن هناك رجل أعمال تم القبض عليه بعدما أنفق 50 مليون لاستخراج الآثار والزئبق، معقبًا: "لا يوجد جن زئبق أو ساحر يستطيع الكشف عن الآثار، لو الساحر يقدر يطلع آثار، كان جاب الخير لنفسه الكلام، ده كله هبل".