كبير الأثريين: 30 مليون عدد السياح المتوقع لمصر في 2028

قال الدكتور مجدي شاكر، كبير الأثريين بوزارة السياحة والآثار، إن مصر تحتوي على كل أنواع السياحة سواء البيئة أو العلاجية أو الشاطئية أو الثقافية، مشيرًا إلى أن مصر تحتوي على 32 نمط من السياحة، وبعض المحافظات تحتوي على كل أنماط السياحة.

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وتابع "شاكر"، خلال حواره ببرنامج "بلدنا المحروسة"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أن كل محافظة في مصر تحتوي على الكثير من المعالم السياحية، ولكن لا يوجد توعية بهذه الأمور ، متمنيًا أن تتواجد قناة فضائية في مصر لكي تنشر الوعي بأهمية السياحة الأثرية في مصر.

وأضاف أن التوقعات تشير إلى جذب مصر هذا العام 15 مليون سائح، وفي عام 2028 من المتوقع أن نصل لـ30 مليون سائح، وهذا الرقم جيد، ولكن مصر ليست أقل من إسبانيا التي تجذب 72 مليون سائح، وتركيا التي تجذب 45 مليون سائح.

وأشار إلى أن مصر تحتوي على الكثير من الأشياء غير موجودة في العالم مثل مسار العائلة المقدسة، وسانت كاترين وهي المنطقة الوحيدة التي تجلى فيها الله عز وجل.