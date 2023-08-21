خبير: إطلاق التأشيرة الأون لاين ساهم في زيادة التدفق السياحي

قال حسام هزاع، الخبير السياحي، إن وزارة الخارجية أطلقت التأشيرة الأون لاين، وهذا ساهم في زيادة جذب السياح، كما قامت الدولة في حصول دول المغرب العربي على التأشيرة بمجرد الوصول إلى مطار شرم الشيخ.

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وتابع "هزاع"، خلال حواره ببرنامج "حقي وحقك"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أن الدولة تسوق بشكل يومي للسياحة من خلال توجيه الإعلانات عن مصر في أوقات الإجازات، مضيفًا أن منظمة السياحة العالمية أشادت بمصر كسوق سياحي عالمي، وكل التقارير التي تصدر في المواقع العالمية تتحدث على مصر بشكل إيجابي.

ولفت إلى أن حضور شخصيات عالمية كبيرة في مصر خلال الفترة الأخيرة من شأنه أن يسلط الأضواء على الأجواء في مصر سياسيًا وأمنيًا وخلافه، مشيرًا إلى أن المستشارة الألمانية السابقة أنجيلا ميركل زارت مصر في 2017، وهذا ساهم في زيادة تدفق السياحة الألمانية في مصر بعد ذلك.