اعتداء شديد يفتك بجسده.. حيثيات الحكم على المتهم بهتك عرض طفل من ذوي الإعاقة

أودعت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس، برئاسة المستشار حسن فريد، حيثيات حكمها على متهم بالاعتداء الجنسي على طفل من ذوي الإعاقة، بالسجن المؤبد.

وجاءت في حيثيات المحكمة بعد ان استقر الحكم في يقينها وعقيدتها واطمأن اليها ضميرها وارتاح اليها وجدانها مستخلص من أوراق الدعوى بما تم فيها من تحقيقات، بأن المتهم استغل حداثة طفل من ذوي الإعاقة، واستدرجه لمنزله واعتدى عليه.

وكشفت، حيثيات المحكمة، عن أن المجني عليه يبلغ من العمر 10سنوات، فوجئ بالمتهم يستدرجه إلى المنزل وأثناء ذلك قام بالاعتداء عليه.

اعتدى عليه كاعتداء الذئب على فريسته

وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها، أن المتهم بمثابة ذئب بشري، لا يخاف الله فإنه قام بمباغتة الطفل الصغير وهو ليس لا حول له ولا قوة، واعتدى عليه كاعتداء الذئب على فريسته، وسوف تكون نهاية المتهم في الهاوية.

وأوضحت الحيثيات أن المتهم استغل فارق السن والقوة البدنية، غير مباليا بصراخ المجنى عليه واستغاثته، و قام المتهم بتجريده من كافة ملابسه واعتدى عليه اعتداء شديد كادا ان يفتك بجسده النحيل.

وثبت تقرير الطب الشرعي، أن البصمة الوراثية للحمض النووي التي تم العثور عليها بالملابس الداخلية الخاصة بالطفل تطابقت مع البصمة الوراثية للحمض النووي المستخلصة من دماء المتهم .

وكان ترافع دفاع المتهم امام محكمة جنايات القاهرة، والذي دفع امام محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس، ببطلان القبض والتفتيش لموكلة، وردت المحكمة على تلك الدفوع بأنه دفع هابط الأثر فاسد الاركان، واصدرت، محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين خالد محمد حماد وباهر بهاء الدين صادق وأمانه سر محمد طه، حكمها بمعاقبة متهم بالسجن المؤبد والزمته بالمصاريف الجنائية.