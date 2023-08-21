الدرندلي يتفقد التجهيزات النهائية لبدء العام الدراسى الجديد بالجامعة الأهلية بالعاشر من رمضان

أجرى الدكتور خالد الدرندلي رئيس جامعة الزقازيق، اليوم الاثنين، بجولة تفقدية استهدفت الجامعة الأهلية بمدينة العاشر من رمضان، للوقوف على مدى جاهزية برامج الكليات للعام الدراسي الجديد ٢٠٢٣-٢٠٢٤ ، ومتابعة ما تم إنجازه من استكمال الإنشاءات والمباني الجديدة، وفقا لأحدث المواصفات الفنية لأنظمة الجامعات الذكية.

جاء ذلك بحضور الدكتور هشام فوزي، عميد القطاع الهندسي بالجامعة الأهلية، والدكتور جمال الفقي مدير البرامج بالقطاع الهندسي، والدكتور حسين الدواش منسق برنامج طب الأسنان، والدكتورة مي حسن منسق برنامج الطب والجراحة العامة، والدكتور أحمد المنشاوي أستاذ الهندسة المعمارية، والدكتورة نسرين محمد سالم بالإدارة الهندسية بالجامعة الأهلية.

رافق رئيس الجامعة خلال الجولة التفقدية اليوم بالجامعة الأهلية كل من: الدكتور هلال عفيفي أمين عام الجامعة وعميد كلية التجارة، والدكتورة أمل الجندي عميد كلية الصيدلة، والدكتورة نادية طه عميد كلية التمريض، والدكتورة أمل فاروق عميد كليه الحاسبات والمعلومات، والدكتورة مروة عباس مدير مركز ضمان الجودة، والدكتورة نجلاء فتحي مستشار رئيس الجامعة للتصنيف الدولي وتطوير الأداء الجامعى، والدكتور هاني الباسوسي وكيل كلية الصيدلة ومستشار رئيس الجامعة للإبتكار وريادة الأعمال وربط الجامعة بالصناعة.

وخلال جولته، تفقد الدرندلي الاستعدادات والتجهيزات النهائية اللازمة لبدء الدراسة بجامعة الزقازيق الأهلية للعام الجامعى الجديد، لافتًا إلى أن الجامعة تعد نموذجا لجامعات الجيل الرابع التي تسهم في تعليم متميز من خلال تقديم برامج تعليمية عصرية تعمل على تأهيل خريجين قادرين على المنافسة في سوق العمل.

وناقش رئيس الجامعة، الطاقة الإستيعابية لكل كلية، مؤكدا وضع آلية لإستلام الأوراق من الطلاب الجدد وكيفية تنظيم الجامعة لأيام محددة للإستلام لكل كلية منعا للتكدس، مع ضرورة تذليل جميع العقبات والمشكلات التي قد تواجه الطلاب في دفع المصروفات من خلال الإستعانة بمندوب للبنك داخل الجامعة.

ولفت الدكتور هشام فوزي عميد القطاع الهندسي بالجامعة الأهلية، إلى تحقيق أكبر قدر من التوازن والمعيارية بأعداد المدرجات والقاعات والمعامل والسعة المسموح بها وعدد الساعات الدراسية، مع توفير جميع الوسائط التكنولوجية الحديثة؛ وفقا لأحدث المواصفات الفنية، لتوفير بيئة تعليمية مُتميزة للطلاب.

وفي ختام الزيارة اليوم، تفقد رئيس الجامعة بعض المباني بالجامعة الأهلية ومنها مبنى طب ٣، ومبنى المعامل المركزية المشتركة، ومبنى هندسة ١.

يشار إلى أن جامعة الزقازيق الأهلية، تقع في مدينة المعرفة بالعاشر من رمضان، ومقامة على مساحة ٤٤ فدان، وتضم عددا من البرامج الدراسية والتى تتمثل فى كلية الطب "برنامج الطب والجراحة"، وتقدم كلية الفم والأسنان "برنامج طب وجراحة الفم والأسنان"، وتقدم كلية الهندسة برنامجي "الميكاترونيك، هندسة الإنشاءات والتشييد"، وتقدم كلية الحاسبات والمعلومات "برامج نظم معلومات الطيران والذكاء الاصطناعي والمعلوماتية الطبية"، وكلية الصيدلة "برنامج الصيدلة الإكلينيكية"، والتمريض "برنامج التمريض"، والتجارة "برنامجي المحاسبة وإدارة الأعمال والتسويق"، حيث تعد هذه البرامج الدراسية متوافقة مع متطلبات سوق العمل سواء داخل مصر أو خارجها.