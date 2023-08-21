"حي شرق أسيوط" ينظم حملة لتنظيف الشوارع ورفع المخلفات بالمشيخة والسبيل

استكمل حي شرق أسيوط أعمال التجميل والتطوير في الشوارع بناءً على تعليمات محافظ أسيوط، وتحت إشراف عبداللطيف عبدالمنعم رئيس حي شرق أسيوط، وسيد عباس وعاصم إبراهيم نائبي رئيس الحي، كما تم تنفيذها بتنسيق مع قسم النظافة.

وأحدثت هذه الأعمال تغيرا جذريًا في الشوارع وتحسينًا في المظهر العام، حيث تم رفع المخلفات المشتعلة والضارة للصحة المجتمعية. تم تنظيف الشوارع وإزالة أي تراكمات موجودة، مما ساهم في تحقيق بيئة أكثر نظافة وجاذبية للسكان والزوار على حد سواء.

وتشمل هذه الأعمال أيضًا صيانة وتجديد الأرصفة وإصلاح الشوارع المتضررة. تم تطهير وتعقيم البيئة من الأوساخ والأفات والأمراض والحشرات الضارة. وتستهدف هذه الجهود تعزيز جودة حياة السكان وتوفير بيئة صحية وآمنة للجميع.

وعبر سكان حي شرق أسيوط عن امتنانهم وسعادتهم تجاه هذه الخطوة، حيث أشاروا إلى أن تحسين مستوى النظافة في الحي له تأثير إيجابي على حياتهم اليومية، بالإضافة إلى زيادة الجاذبية السياحية للمنطقة.

تُعد تلك الأعمال جزءًا من جهود الحكومة المستمرة لتحسين البنية التحتية في المدن المصرية وتطوير المجتمعات المحلية. يهدف هذا التدبير إلى خلق بيئة صحية وآمنة تسهم في رفاهية المواطنين وتعزز جاذبية المدينة في مجال السياحة والاستثمار.

تأكدت السلطات المحلية من أن هذه الأعمال ستستمر بانتظام للحفاظ على مستوى عالٍ من النظافة والترتيب في شوارع حي شرق أسيوط. وتخطط السلطات أيضًا لتنفيذ المزيد من المشروعات التطويرية في المستقبل لتحقيق رؤية أفضل للمدينة ورفع مستوى المعيشة للمواطنين.

"حي شرق أسيوط" حملة مبكرة ل تنظيف الشوارع ورفع المخلفات بالمشيخه والسبيل

"حي شرق أسيوط" حملة مبكرة ل تنظيف الشوارع ورفع المخلفات بالمشيخه والسبيل

"حي شرق أسيوط" حملة مبكرة ل تنظيف الشوارع ورفع المخلفات بالمشيخه والسبيل