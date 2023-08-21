الرئيس التركي يتعهد بمُواصلة الجهود لاستئناف صفقة الحبوب

أكد الرئيس التركي، "رجب طيب أردوغان"، أن بلاده ستُواصل بذل الجهود من أجل استئناف صفقة تصدير الحبوب عبر البحر الأسود، مع مراعاة "توقعات" كافة الأطراف، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية، مساء اليوم الاثنين.

وقال أردوغان في أعقاب اجتماع الحكومة التركية، يوم الاثنين: "سنبذل مزيدا من الجهود من أجل استئناف عمل ممر تصدير الحبوب في ظروف عادلة، تلبي توقعات كافة الأطراف"، مضيفا: "نحن على ثقة بأن السلام العادل أمر ممكن".

وأضاف: "سنعمل بنشاط كذلك من أجل تسوية النزاع في أوكرانيا".

صفقة تصدير الحبوب الأوكرانية

يُذكر أن روسيا انسحبت من صفقة تصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود مقابل رفع القيود عن صادرات الأغذية والأسمدة الروسية، اعتبارا من 18 يوليو الماضي، وذلك نظرا لعدم تنفيذ الجزء المتعلق برفع القيود.

وأكدت روسيا أنها ستكون على استعداد للعودة إلى الصفقة بعد تنفيذ شروطها.

من ناحية أخرى، تحدث الرئيس التركي، "رجب طيب أردوغان"، عن موقف بلاده من أزمة النيجر وقرار "إيكواس" التدخل عسكريًا في البلاد، الذي شهد انقلابا على الرئيس مُؤخرًا، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم"، مساء اليوم الاثنين.

وصرح أردوغان خلال رحلة عودته من هنغاريا إلى تركيا: "موقفنا ثابت بشأن الأزمة في النيجر، ولا نصوّب قرار "إيكواس" بخصوص التدخل العسكري".

وتابع: "نحن ندرس كيفية لعب دورنا المحوري في النيجر. نرى أن التدخل العسكري في النيجر قد يساهم في نشر حالة عدم الاستقرار في العديد من البلدان الإفريقية".