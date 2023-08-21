رصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي يُصيب 12 شخصًا شرق غزة

أعلنت "وزارة الصحة الفلسطينية"، عن وصول 12 حالة إصابة بجراح مختلفة من بينها صحفي، إلى مجمع الشفاء الطبي، إثر عمليات إطلاق نار للقوات الإسرائيلية شرق غزة، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم"، مساء اليوم الاثنين.

وذكرت وزارة الصحة: "وصل إلى مجمع الشفاء الطبي 12 إصابة بجراح مختلفة، من بينها صحفي، إثر عمليات إطلاق نار للقوات الإسرائيلية شرق غزة".

إحراق المسجد الأقصى

ووقعت الإصابات في مسيرة على حدود غزة، لإحياء ذكرى "إحراق المسجد الأقصى" المبارك الـ54.

هذا وقد أعلنت وزارة الصحة، في وقت سابق، عن مقتل فلسطيني خلال اقتحام الجيش الإسرائيلي أحد أحياء مدينة جنين في الضفة الغربية المحتلة.

وفي وقت سابق، أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الاثنين تعزيز قواته في الضفة الغربية المحتلة، بعد إطلاق للنار أدى إلى مقتل مستوطنة وإصابة ثان في مستوطنة كريات أربع بالخليل.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إنه "بناء على تقييم الوضع في جيش الدفاع تقرر تعزيز القوات العاملة في منطقة يهودا والسامرة بكتيبة واحدة وسريتين عسكريتين ابتداء من اليوم وذلك للمساعدة في النشاطات الدفاعية في المنطقة وملاحقة المخرب".

بدورها، أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بأن "التحقيقات الأولية تشير إلى أن فلسطينيين اثنين نفذا عملية إطلاق النار قرب مستوطنة كريات أربع بالخليل"، مشيرة إلى أن "أحدهما قاد المركبة والآخر أطلق النار".