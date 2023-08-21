نائب رئيس جامعة أسيوط يتفقد مجمع الخدمات والمدن الجامعية

أكد الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، أن ما يحدث من عمليات تطوير وتجديد في جامعة أسيوط؛ يهدف إلى الارتقاء بالخدمات المقدمة لمنتسبيها، والتي تعد جزءا من توجهات التطوير الكبيرة التي تشهدها الجامعة، في ضوء خطتها الاستراتيجية؛ لتهيئة بيئة مناسبة للعمل والإنجاز، مشيراً الى أن الجامعة استطاعت توفير عدد كبير من الخدمات الحكومية، والتعاون مع الجهات المختصة؛ من أجل تقديم التسهيلات، والخدمات المتنوعة داخل الحرم الجامعي.

وفي هذا السياق، أجرى الدكتور أحمد عبد المولى جولة تفقدية لمكتب الخدمات التجنيدية، بمقر مجمع الخدمات خلف مبنى المطعم المركزي بجامعة أسيوط، بحضور العميد هاني محمد سليمان حرفوش قائد منطقة تجنيد وتعبئة أسيوط، والأستاذ مصطفى شعيب مدير مجمع الخدمات بالجامعة، والأستاذ صلاح همام مدير مكتب الاتصال العسكري؛ وذلك لمتابعة سير العمل بالمكتب، والذي يمثل إضافة جديدة ضمن منظومة تطوير الخدمات الطلابية التي تقدمها الجامعة.

وأشار الدكتور أحمد عبد المولى، أن المكتب يوفر الخدمات التجنيدية نموذج 2 جند، ونموذج 7 جند الذي يلزم الطلاب القدامى، والدارسون الجدد سواء بجامعة أسيوط الحكومية،أو الأهلية، لافتا أن الهدف من المكتب هو تذليل العقبات التي تواجه أبناءنا الطلاب.

وأشار الأستاذ مصطفى شعيب؛ إلى أن المكتب يشهد إقبالاً ؛ حيث تردد اليوم حوالى 280 متردداً من الراغبين في الحصول على نموذج 2 جند، ونموذج 7 جند، مشيداً بجهود الجامعة، وحرصها الدائم على تطوير خدماتها التعليمبة، والإدارية المقدمة لأبنائها، وبذل أقصى جهد؛ من أجل تقديم كافة سبل الدعم والرعاية اللازمة؛ للتيسير على منتسبيها، والتعاون مع كافة الجهات المختصة؛ لتقديم التسهيلات، والخدمات المتنوعة داخل الحرم الجامعي.

على جانب آخر، قام الدكتور أحمد عبد المولى بجولة تفقدية لقطاع المدن الجامعية؛ لمتابعة سير أعمال التطوير، والصيانة، والإصلاح للوحدة السكنية (ب)؛ استعداداً للعام الدراسي القادم 2023/ 2024، ورافقه فيها الأستاذ عماد محمد سيد مدير المدينة الجامعية (طلاب)، وعدد من القيادات الإدارية، والعاملين بقطاع المدن الجامعية ، وقد شدد نائب رئيس الجامعة على سرعة الانتهاء من أعمال الصيانة في أسرع وقت ممكن، وعلى أعلى مستوى من الدقة، قبل بدء التسكين بالمدينة الجامعية.

نائب رئيس جامعة اسيوط فى جولة تفقدية لمجمع الخدمات بالجامعة والمدن الجامعية

نائب رئيس جامعة اسيوط فى جولة تفقدية لمجمع الخدمات بالجامعة والمدن الجامعية

نائب رئيس جامعة اسيوط فى جولة تفقدية لمجمع الخدمات بالجامعة والمدن الجامعية

نائب رئيس جامعة اسيوط فى جولة تفقدية لمجمع الخدمات بالجامعة والمدن الجامعية

نائب رئيس جامعة اسيوط فى جولة تفقدية لمجمع الخدمات بالجامعة والمدن الجامعية

نائب رئيس جامعة اسيوط فى جولة تفقدية لمجمع الخدمات بالجامعة والمدن الجامعية

نائب رئيس جامعة اسيوط فى جولة تفقدية لمجمع الخدمات بالجامعة والمدن الجامعية

نائب رئيس جامعة اسيوط فى جولة تفقدية لمجمع الخدمات بالجامعة والمدن الجامعية

نائب رئيس جامعة اسيوط فى جولة تفقدية لمجمع الخدمات بالجامعة والمدن الجامعية

نائب رئيس جامعة اسيوط فى جولة تفقدية لمجمع الخدمات بالجامعة والمدن الجامعية