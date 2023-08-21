الإثنين 21/أغسطس/2023 - 09:01 م 8/21/2023 9:01:08 PM

وزير الشباب: تنفيذ القانون فى أزمة القلعة البيضاء

لا لجان خارجية لإدارة النادى.. والدعوة للانتخابات قبل 31 أكتوبر

لا أحد يختلف على أن الأندية المصرية هى جزء لا يتجزأ من مؤسسات الدولة الوطنية المصرية ولا تقل أهميتها عن أى مؤسسة وطنية، ولا أحد يختلف على أن الأندية الشعبية ذات الجمهور العريض لها دور مهم فى ضرورة الحفاظ على الأمن القومى المصرى، والأندية الشعبية، الأهلى أو الزمالك أو الإسماعيلى أو المصرى وغيرها، لابد أن يكون لها دور مهم فى الحفاظ على الهوية الوطنية المصرية. والذى يدفعنى إلى هذا الحديث هو ضرورة أن تكون هذه الأندية قوية وصلبة لا يضربها الهوان أو الضعف، ولذلك فإن انهيار مؤسسة رياضية شعبية يعد بمثابة كارثة بشعة، لن يقبل بها أى مواطن مصرى غيور على بلده، ويوم انهار ناديا الترسانة والمنصورة، وخرجا عن الأضواء باتت هناك كارثة، وفى هذا الإطار لا يمكن أبداً أن نرضى بانهيار قطبى الرياضة فى مصر سواء الأهلى أو الزمالك، وهذا هو مربط الفرس الذى أقصد الحديث بشأنه.

هناك أزمة خطيرة حالياً تواجه نادى الزمالك، بعد حدوث هذا الفراغ الإدارى داخل القلعة البيضاء، وهذا الفراغ بالطبع له إجراءات قانونية سيتم اتباعها، للحفاظ على هذا النادى العريق ذات التاريخ الكبير، والذى له جماهيره وأعضاء جمعيته العمومية، كما لكل الأندية الشعبية هذه الجماهيرية. وقد تمثل هذا الفراغ الإدارى بعد استقالة مجلس إدارة نادى الزمالك، ومن قبله ابتعاد المستشار مرتضى منصور عن المشهد تماماً.

وقد دفعنى حرصى على الأمن القومى بشأن نادٍ يتعرض لأزمة خطيرة أن أتحدث مع الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، هذا الرجل الذى يحمل على عاتقه مسئولية حقيبة وزارية مهمة جداً، وبصفته المسئول عن الجهة الإدارية المنوط بها الآن إيجاد حل لأزمة الزمالك، ولو تعرض أى نادٍ آخر لهذه الأزمة لتواصلت معه بشأنها، سواء كان الأهلى أو المصرى أو أى نادٍ شعبى آخر. والحقيقة أن أزمة الزمالك ليست هينة أو سهلة فى ظل هذه الظروف الخطيرة التى يتعرض لها نادٍ شعبى له جماهيره ومحبوه.

كان حديث الوزير أشرف صبحى معى صريحاً وواضحاً وينفذ من خلاله القانون كما يجب أن يكون، فى إطار حرصه الشديد على مؤسسة رياضية كبيرة تتبع الدولة الوطنية المصرية. ولذلك قال الوزير إن هناك خطة عمل قادمة سيتم تنفيذها بعد هذا الفراغ الإدارى فى هذا الشأن بعد استقالة مجلس الإدارة وعدد من التنفيذيين، وقد وصف الوزير هذه الخطة بأنها خارطة طريق سيتم على أثرها الخروج من أزمة الزمالك. وهذا ما أوضحه البيان الصادر عن الوزارة فى هذا الشأن، إلا أننى كان لى سؤال محدد للوزير، وهو: هل بعد استقالة المدير التنفيذى والمدير المالى ومدير النشاط الرياضى، سيتم تشكيل لجنة خارجية من الجهة الإدارية لإدارة وتسيير أعمال النادى؟!.. وكانت إجابة الوزير صريحة وواضحة جداً، أنه لن يتم تشكيل لجنة خارجية أبداً، ولكن سيتم تكليف مدير تنفيذى ومدير مالى ومدير للنشاط الرياضى من داخل النادى. وستتولى هذه اللجنة الدعوة إلى انتخابات جديدة داخل النادي، ومن المنتظر أن يتم ذلك قبل 31 أكتوبر القادم، وهو ما تضمنه البيان الصادر عن الوزارة بشأن إجراء تسيير الأعمال لحين أقرب جمعية عمومية وفقاً لأحكام قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017.

وبذلك يكون الوزير أشرف صبحى الوطنى المحترم قد قطع الطريق تماماً أمام كل الكتائب الإلكترونية التى تصطاد فى الماء العكر من أجل تشويه المشهد الرياضى فى مصر.. وبذلك أيضاً يكون الوزير قد قطع الطريق على الذين ينشرون الشائعات بهدف تضليل الرأى العام فى هذه الأزمة.. وفيما يلى نص بيان وزارة الشباب بشأن أزمة الزمالك.

فى ضوء الاستقالة التى تقدم بها مجلس إدارة نادى الزمالك من إدارة شئون النادى، وذلك بعد ما تولى المسئولية على مدار السنوات الماضية ومنذ انتخابه فى بداية الدورة الانتخابية الحالية 2021 - 2025 وحتى الآن وتحمل مسئوليته الكاملة عن إدارة واحدة من أكبر المؤسسات الرياضية فى مصر، وبالإشارة إلى الاعتذارات التى تقدم بها كل من المدير التنفيذى والمدير المالى ومدير النشاط الرياضى بنادى الزمالك وعودتهم إلى مناصبهم السابقة بالنادى بعد أدائهم مهامهم منذ توليهم تلك المسئوليات وحتى تقديمهم تلك الاعتذارات.

حيث إن تلك الاستقالات والاعتذارات سواء من أعضاء المجلس أو التنفيذيين هى نابعة بالأساس من تلقاء أنفسهم وحرصاً منهم على الصالح العام للنادى، وفى هذا الإطار، وحرصاً من وزارة الشباب والرياضة على الحفاظ على النادى وتحقيق الاستقرار الإدارى لتلك المؤسسة الرياضية العريقة، فقد سارعت الوزارة فى البدء بوضع التصور المتضمن خارطة الطريق فى ضوء اللوائح والقوانين المنظمة للبدء فى تنفيذ كافة الإجراءات والضوابط القانونية للمسار الانتخابى للنادى وفقاً للتوقيتات المحددة والمقررة فى النظم القانونية واللائحية المنظمة لهذا الشأن.

بناء على ما تقدم، فمن المقرر أن يتم تكليف مدير تنفيذى ومدير مالى ومدير النشاط الرياضى وتشكيل لجنة منهم مجتمعين لتسيير شئون النادى إلى حين أقرب جمعية عمومية خلال الأشهر القليلة المقبلة والمتضمنة ضمن جدول أعمالها بنداً لانتخاب مجلس إدارة لنادى الزمالك لدورة انتخابية جديدة على وفق أحكام قانون الرياضة المصرية رقم 71 لسنة 2017، على أن تتولى مديرية الشباب والرياضة بالجيزة باعتبارها الجهة الإدارية المختصة بإعمالها شئونها فى تنفيذ ذلك وفق ما هو متبع قانوناً.

وتهيب الوزارة الجميع عدم الانسياق خلف الأخبار غير الموثوقة التى قد تحمل اجتهادات أو معلومات غير صحيحة، وأن المصدر الوحيد التى تصدر عنه الأخبار الرسمية للوزارة هو المكتب الإعلامى والمتحدث الرسمى لوزارة الشباب والرياضة.

شكراً للدكتور أشرف صبحى الذى شرح كل التفاصيل بشأن مؤسسة رياضية مهمة تابعة للدولة المصرية.