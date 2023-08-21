كلام جرئ

الإثنين 21/أغسطس/2023 - 08:57 م 8/21/2023 8:57:43 PM

أعتقد أن التوسع فى إنشاء الجامعات الأهلية والوصول بأعدادها ٢٠ جامعة على مستوى الجمهورية تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية ساهم بشكل كبير فى إنقاذ الأعداد الغفيرة من الناجحين فى الثانوية العامة من معاناة ضيق الأماكن ومحدودية الفرص التى كانت متاحة أمامهم بالجامعات الحكومية وخاصة أماكن الكليات المحدودة فى هذه الجامعات ومنها الطب والصيدلة وطب الأسنان والعلاج الطبيعى والهندسة وغيرها من الكليات النظرية التى تقبل شريحة الحاصلين على أعلى المجاميع.

كما ساهم التوسع فى إنشاء الجامعات الخاصة ووصولها إلى 27 جامعة هذا العام إلى استيعاب العديد من ابنائنا الناجحين فى الثانوية والذين كانوا يحرمون من تحقيق احلامهم وامانيهم فى ايجاد فرصة أمامهم للقبول بالكليات الحكومية وأصبح أمامهم الآن كل الفرص التى لم تكن متاحة أمامهم فى الجامعات الحكومية وادى التنوع والتعدد فى فرص التعليم الجامعى فى الحد من عملية الصراع على المجاميع العملاقة التى كان يسعى الطالب بشتى الطرق المشروعة وغير المشروعة من أجل الحصول عليها لضمان إيجاد مقعد فى الكليات الجامعية التى تقبل الشريحة الكبرى من مجاميع الدرجات.. وأعتقد أن هذه المؤسسات الجامعية تغطى جميع المحافظات ولم يعد هناك محافظة أو إقليم بدون جامعة حكومية ونظير لها أهلية وتضم الجامعات الأهلية العديد من البرامج الدراسية بجانب التخصصات الموجودة فى الجامعات الخاصة.. وأرى أن الجامعات الأهلية ولدت بفكر مؤسسى مستنير يحتاج إلى ضمان استمرار نجاحه وتحقيق أهدافه الذى أنشئت من أجله.. وهذه المؤسسات الجامعية ينبغى أن تدار بفكر مختلف عن مؤسسات القطاع العام التى فشلت بسبب الادارة وتم بيعها ولا نريد أن تتحول الجامعات الأهلية إلى قطاع عام ويخضع فيها اختيار القيادات لإدارتها إلى الأهواء والشللية والمصالح الشخصية بل يجب ان تتحرر من كل هذا ويتم اختيار القائمين على ادارتها وفقًا لمعايير محددة تضمن نجاح هذه المؤسسات حتى لا تتحول إلى عزب للقائمين على تولى أمورها.. وليس بالضرورة أن كل جامعة أهلية تابعة لجامعة حكومية يتولى قيادتها وإدارتها كل من تنتهى مدته بالجامعة الحكومية وكأنها منحة أو مكافأة نهاية الخدمة، وهذا لا يعنى التقليل من كفاءة القيادات الجامعية التى تنتهى مدتها بل يكون تولى المنصب فى مؤسسة مستقلة وفقًا لمعايير وضوابط وفى حالة توافر هذه المعايير والضوابط فى أى فرد يتم تعيينه..

وأعتقد أن نموذج إدارة الجامعات الخاصة خير دليل على استمرارية النجاح ووجودها فى دائرة المنافسة مع مختلف الجامعات سواء الحكومية أو الاهلية أو حتى الدولية.. وأصبحت الجامعات الخاصة بفضل نجاح القائمين على إدارتها واختيار من يتولى قيادتها على الفرازة كما يقولون تحتل مراكز متقدمة فى مختلف التصنيفات الدولية للجامعات.. نحتاج أن ننأى بالجامعات الأهلية بعيدًا عن الشللية والأهواء الشخصية وأصحاب المصالح كى لا تتحول هذه الجامعات إلى عزب أو شركات قطاع عام ويكون مصيرها الفشل.. وللحديث بقية إن كان فى العمر بقية.

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