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الإثنين 21 أغسطس 2023
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د.أيمن محسب
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د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

تفاصيل جديدة عن مشروع التجلي الأعظم

مشروع التجلي الأعظم
مشروع التجلي الأعظم

قال حسام هزاع، الخبير السياحي، إن تخفيض أسعار الإقامة في الفنادق من شأنه أن يساهم في جذب أكبر عدد من السياح، معقبًا: "كل ما تخفض في تكلفة السياحة في مصر حتى لو خفض بسيط، يؤثر بشكل كبير على جذب عدد أكبر من السياح".

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وتابع "هزاع"، خلال حواره مع الإعلامي فريد فهمي، ببرنامج "حقي وحقك"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أن مشروع التجلي الأعظم ضخم جدًا، وشمل إنشاء العديد من الفنادق، وهذا من شأنه أن يتيح عدد أكبر من السياح في هذه المنطقة، مشيرًا إلى أن الدولة ستقوم بإعداد مستشفيات والكثير من الاستعدادات الخاصة باستقبال السياحة، وهذا من شأنه أن يساهم في زيادة جذب المزيد من السياحة الدينية.

ولفت إلى أن سياحة اليخوت مهمة جدًا، لأنها سياحة المليارديرات، وهناك الكثير من المدن صالحة لهذا النوع مثل العلمين وشرم الشيخ والغردقة، مشيرًا إلى أن متوسط إنفاق السائح في هذا النوع 5 أنواع السائح العادي.

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