البركان الهادئ للنجمة ميريل ستريب تأليف حنان أبوالضياء

أول كتاب باللغة العربية عن النجمة ميريل ستريب، التى تحب أفكارها وتشاهد أفلامها، معجبا بها، أو لديك تحفظ على بعض أدوارها. لكنك بالتأكيد- حتى لو اختلفت معها – تتابع أعمالها. الكتاب بعنوان البركان الهادئ «ميريل ستريب»... من تأليف حنان أبوالضياء والغلاف للفنانة منى نور وصادر عن دار كنوز للنشر.

يتناول الكتاب حياة وأعمال «ميريل ستريب» ذات التأثير الكبير على المئات من المشاهدين. منذ بداياتها كشابة من السبعينيات يتضافر بداخلها الحب والأنوثة وموهبتها المذهلة. إنها «السيدة الحديدية» للتمثيل... امرأة تمثل مرحلة النضج فى أحسن صورة، متزوجة منذ أكثر من 30 عامًا، أم، نموذج للعائلة سعيدة. طموحها بقدر موهبتها، مزيج من التقنية والشعور الذى بدا جاهزا لأى شىء تقريبًا. فى غضون سنوات قليلة، أصبحت الفتاة البسيطة نجمة. تمسكت بالصدق فى الأداء. لم تقدم أبدًا أسلوبًا مثيرًا، أو إِغْوَاء مُسْتَمِرًّا. محترفة للغاية، وتعمل على افتراض أنها إذا كانت عازفة تشيللو تلعب دور باخ، فإن باخ كان العبقرية وهى المؤدية والمتمكنة. تدخل فى روح المرأة التى تؤديها حَرْفِيًّا، سواء فى أن تكون السيدة ماكبث أو هيد جابلر أو ليندى تشامبرلين. إنها المختارة من قبل عدة نقاد «كأعظم ممثلة حية». ورُشحت لجائزة الأوسكار 19 مرة، وفازت بها ثلاث مرات. المرشحة لـ32 جائزة جولدن جلوب، أكثر من أى شخصا آخر، وفازت بثمانية... أُجرى معها أكثر من 900 مقابلة فى جميع أنحاء العالم، من عام 1976 إلى الوقت الحالى. كُتب عنها 9 كتب، بأكثر من لغة فى العالم.