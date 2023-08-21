شاركت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج فى افتتاح «بيت التراث» المصرى الأول من نوعه، بدعوة من الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، وحضورها، وذلك فى إطار احتفالات وزارة الثقافة المصرية بمرور 20 عاماً على توقيع اتفاقية صون التراث الثقافى غير المادي، بالتعاون مع منظمة اليونيسكو عام 2003، وذلك بحضور اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، و نوريا سانز، المدير الإقليمى لمكتب اليونسكو بالقاهرة.

وأكدت أن هناك خطط تعمل عليها وزارة الهجرة ضمن المبادرة الرئاسية «اتكلم عربي» للحفاظ على عاداتنا وتقاليدنا المصرية الراسخة، بجانب تعريف أبنائنا بالخارج بما يميز محافظات مصر المختلفة من سمات ثقافية وعادات وتقاليد مصرية راسخة.

وأشارت وزيرة الهجرة خلال تفقدها لجناح مبادرة «صنايعية مصر»، والتى تعنى بالترويج للأعمال اليدوية التراثية، إلى أن سيدات مصر قادرات بامتياز على الإبداع والتميز.

تضمنت الفعاليات معرضا للخط العربى من منتجات مدرسة خضير البوسعيدى للخط العربى التابعة لصندوق التنمية الثقافية، والتى تم إنشاؤها عقب تسجيل فنون الخط العربى على قوائم اتفاقية اليونسكو، ومعرضا للفنانة إكرام عمار لأعمال مستوحاة من رحلة العائلة المقدسة والسيرة الهلالية التى تم إدراجها على قوائم اليونسكو، زيارة معرض الحرف اليدوية بالفسطاط، افتتاح منافذ بيع منتجات الحرف اليدوية.