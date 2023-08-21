الجنيدي: نجحنا في استعادة أملاك الأزهر بالشرقية ولن نفرط في سنتيمتر واحد

أكد الدكتور السيد الجنيدي رئيس، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية الأزهرية، أن منطقة الشرقية الأزهرية استعادت قطعة أرض تابعة للأزهر الشريف بعد أن قام أحد الأهالي والمقيم بناحية الرحمانية الدهتمون مركز أبو كبير بالتعدي عليها، وإنشىء قواعد خرسانية بالمخالفة للقانون.

ولفت إلى أن الوحدة المحلية اقتلعت القواعد الخرسانية التي تم زرعها، لتعود قطعة الأرض على صورتها الأولى.

وأشار رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية، إلى أنه لن يسمح بالتفريط في أي شبر من أملاك الأزهر الشريف بمحافظة الشرقية بأى حال من الأحوال دون وجه حق، موجهًا الشكر لجميع من ساهم وشارك في استعادة قطعة أرض من جديد منهم: رئيس مجلس مدينة أبو كبير، رئيس الوحدة المحلية بالرحمانية، مدير الجمعية الزراعية بالرحمانية، جميع أفراد نقطة شرطة القرموص أبوكبير، إدارة الأملاك بمنطقة الشرقية الأزهرية، وقدم الشكر والتقدير للمجتمع المدني والأهالي المخلصين بناحية الرحمانية الذين شاركوهم في استعادة قطعة الأرض.