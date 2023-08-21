ابن مخرج Snow White يهاجم ديزني بسبب التصوير الحي ويعلق: وصمة عار

أثارت شركة ديزني جدلًا كبيرًا خلال الفترة الأخيرة، بعد الإعلان عن إصدار نسخة تصوير حي من فيلم الرسوم المتحركة الشهير Snow White، بعد مرور 87 عامًا على طرح النسخة الأصلية »الكرتون« في السينمات، والفيلم من إخراج مارك ويب وتشارك في كتابته جريتا جيرويج مخرجة فيلم باربي ، وقالت الشركة أن الفيلم سيتم طرحه طرحه في دور العرض السينمائي حول العالم بحلول 22 مارس 2024.

Snow White

نجل مخرج «Snow White» غاضب بسبب التصوير الحي

انتقد ديفيد هاند، نجل أحد المخرجين المشاركين في فيلم الرسوم المتحركة Snow White والذي طرح عام 1937، قائلًا أن الفيلم يفتقر إلى احترام الفيلم الأصلي.

وصمة عار، هكذا وصف ديفيد النسخة الحية من فيلم Snow White وأوضح قائلًا: "إنه مفهوم مختلف وأنا أختلف معه تمامًا، التصوير الحي يحاول تقديم شيء جديد من شيء حقق نجاحًا كبيرًا في وقت سابق، ولكن أفكارهم متطرفة للغاية الآن، إنهم يغيرون القصص ويغيرون عملية تفكير الشخصيات».

وأكد أن ما فعلوه هو عبث بالأعمال الكلاسيكية، موضحًا: "أن الأمر مهينًا بعض الشيء، لا يوجد احترام لما فعلته ديزني وما فعله والدي.. أعتقد أن والدي ووالت ديزني يتقلبان في قبرهما الآن".

Snow White

أبطال فيلم Snow White النسخة الحية

يضم فيلم سنو وايت عدد كبير من النجوم بدايًا من راشيل زيجلر التي ستلعب دور سنو إلى جال جادوت التي ستقوم بدور الملكة الشريرة في الفيلم، وكانت قد كشفت "زيلجر" في تصريحات سابقة أن الشخصية التي ستقدمها في الفيلم ستكون مختلفة وأكثر استقلالية عن الشخصية التي تقديمها في فيلم الرسوم المتحركة.

Snow White

Snow White

النسخة الحية من فيلم سنو وايت على طريقة الأخوان جريم

لم تكن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها إنتاج فيلم لسنو وايت بالتصوير الحي، ففي عام 2012 طرح فيلم مستوحى من الحكاية الخرافية الألمانية Snow White التي جمعها الأخوان جريم، والفيلم من إخراج روبرت ساندرز وتأليف ايفان دوتري، جون لي هانكوك وحسين أميني، وبطولة تشارليز ثيرون، كريستين ستيوارت، وكريس هامس ورث.

Snow White

تدور أحداث الفيلم حول فتاة تدعي سنو وايت) هي أميرة من تابور، ابنة الملك ماغنوس (نوح والملكة اليانور، بعد وفاة زوجته، تزوج الملك رافينا بعد إنقاذها من جيش الظلام، وهي القوة الغازية من جنود الزجاج، ورافينا هي في الواقع ساحرة قوية ورئيسة لجيش الظلام، لتقتل ماغنوس في ليلة زفافهما، وتسيطر هي على المملكة، وديوك هاموند) يهرب من القلعة مع ابنه وليام، ولكنه غير قادر على إنقاذ سنو وايت التي تم القبض عليها من طرف أخ رافينا فين وسجنها بعيدا في برج القلعة، وتبدأ أحداث الفيلم بداية من هنا.