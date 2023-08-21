لكمات على وجه سلوان موميكا.. شاب مسلم يلقنه درس ( فيديو)

تداول رواد موقع توتير مقطع فيديو، لشاب مسلم يرتدي قفازات ويهاوش، المتطرف العراقي المقيم في السويد سلوان موميكا، ويسدد له بعض اللكمات ليرهبه، ليفر الأخير هاربا من الخوف.

وظهر الشاب المسلم في الفيديو يرتدي قفازات في منتصف الطريق، يخيف سلوان ويسدد له لكمات خفيفة وبعض الركلات، ليفزع سلوان ويهرب متحاميًا في أحد اللوحات المعدنية الموجودة على الطريق.

شاب مسلم يضرب سلوان موميكا الذي احرق المصحف سابقا وذبك في السويد اليوم.



موميكا هرب 😁 pic.twitter.com/4OEPpo016n — Hanzala (@Hanzpal2) August 21, 2023

وكان انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي سابقا، مقطع فيديو يظهر امرأة تهاجم المتطرف العراقي المقيم في السويد "سلوان موميكا"، أثناء محاولته حرق نسخة من القرآن الكريم أمام السفارة الإيرانية في ستوكهولم.

وظهرت المرأة وهي تركض نحو موميكا وترشه بمطفأة كانت بيدها وبدا أنه مسحوق أبيض، قبل أن يعترضها عناصر من الشرطة ويسيطرون عليها وتم اقتيادها بعنف بعيداً عن المكان.

يذكر أن سلوان موميكا أثار حالة من الغضب بين العالم الإسلامي والعربي، بسبب حرقه نسخ من المصحف في العاصمة السويدية ستوكهولم، وهو عراقي ملحد يبلغ من العمر37 عاماً، ومعارض للحكومة والنظام العراقي، وقد أسس وترأس حزب الاتحاد السرياني بين أعوام 2014 -2018".