مايا دياب بالكريستال تبرز سحر قوامها (صور)

تنجذب النجمة اللبنانية مايا دياب للأزياء المثيرة التي تبرز منحنيات قوامها كعارضات الأزياء وهذا ما جعلها تتصدر عناوين الصحف والإعلام وأغلفة مجلات الموضة العالمية.

وتألقت مايا دياب بإطلالة أنوثية متوهجة في أحدث ظهور لها اثناء احيائها حفلتها الغنائية، حيث ارتدت جمبسوت أنيق ينتمي لصيحة الكب بقصة الـv ، وصمم من قماش الفضي اللامع لتبدو مثل النجمة في السماء، الجمبسوت حمل توقيع المصمم الشاب جان لوي صبجي، فيما انتعلت صندلًا بكعب عال.

واكلمت مايا دياب فخامة إطلالتها ببعض المجوهرات المرصعه بحبات الألماس.

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت تسريحة شعر جذابة متناغمة مع إطلالتها المتوهجة ووضعت مكياجًا صاخبًا تناغمًا مع لون بشرتها البرونزي لتبدو كالنجمة المتوهجة في أنظار الجميع مع لون النود في الشفاه.

مايا دياب

مايا دياب من مواليد 12 نوفمبر 1980، مغنية وممثلة وعارضة أزياء ومقدمة برامج لبنانية، وعضو سابق في فرقة فور كاتس.

عن حياتها

درست الإعلام في الجامعة اللبنانية. اشتهرت من خلال برنامج ستوديو الفن عام 1996، حيث فازت بالجائزة الذهبية عن عروض الأزياء ثم تبارت مرة أخرى في ستديو الفن عام 2001 عن فئة التقديم، ثم انضمت إلى فرقة فور كاتس التي قررت الأنفصال عنها في عام 2010 لكي تعمل بمفردها في المجال الفني، قررت تصوير أغنية مصورة مع المخرج اللبناني يحيى سعادة في تركيا إلا أن المخرج توفي أثناء التحضير لتصوير الأغنية بسبب تعرضه لصعق كهربائي.

فازت بلقب أفضل مقدمة تلفزيونية عن برنامج هيك منغني عام 2012.

حياتها الأسرية

متزوجة من رجل الأعمال «عباس ناصر» ولديهما طفلة تدعى كاي.