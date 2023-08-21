العكلوك يناقش تحضيرات منتدى التعاون العربي الياباني مع سفير اليابان والمفوض بالجامعة العربية

خلال لقاء اليوم بمقر سفارة اليابان



أطلع مندوب دولة فلسطين بالجامعة العربية السفير مهند العكلوك، سفير اليابان فوق العادة والمفوض لدى الجامعة العربية هيروشي أوكا، على الممارسات والسياسات الإسرائيلية الغير قانونية التي تقوم بها حكومة أكثر تطرفا في تاريخ الإحتلال الإسرائيلي.

وتناول اللقاء التحضير للإجتماع الوزاري الثالث لمنتدى التعاون العربي الياباني والذي سيعقد في الخامس من الشهر المقبل.

كما أطلعه خلال اللقاء الذي عقد في سفارة اليابان بالقاهرة اليوم الاثنين ، على الأوضاع الإنسانية الصعبة في قطاع غزة المحاصر منذ سنوات طويلة من الإحتلال الإسرائيلي، بالإضافة إلى ما تمارسه إسرائيل من محاولات لتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في مدينة القدس المحتلة ومقدساتها الإسلامية والمسيحية.

كما تناول اللقاء بشكل موسع حول التحضير للإجتماع الوزاري الثالث لمنتدى التعاون العربي الياباني والذي سيعقد في الخامس من الشهر المقبل، والفقرات الخاصة بالقضية الفلسطينية التي ستخرج في البيان الختامي للإجتماع، بالإضافة إلى سبل توطيد العلاقات الفلسطينية اليابانية في المرحلة المقبلة بصفة اليابان دولة صديقة وعضو فاعل بالمجتمع الدولي.

وبدوره أعرب السفير العكلوك عن تقديره للدعم الياباني الإقتصادي لفلسطين، مطالبا ضرورة أن تخطو بخطوات إضافية بإتجاه القضية الفلسطينية وأهمها دعم حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره والاعتراف بدولة فلسطين على حدود الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، والتأكيد أن مبادرة السلام العربية هي الخطة العربية الوحيدة وممر السلام العربي الوحيد من خلال إنهاء الإحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967.

اضافة الي حل قضية اللاجئين حلا عادلا إستنادا لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة وتجسيد إستقلال دولة فلسطين، مع ضرورة أن ينعكس ذلك في البيان الختامي الذي سيصدر عن الوزاري الشهر المقبل، مشددا إنه لابد من الحفاظ على اللغة المتقدمة التي حققت عام 2017 في الإجتماع الوزاري الأول الذي عقد بالقاهرة.

كما أكد سفير اليابان دعم بلاده للمؤسسات والتنمية لدعم الإستقلال الإقتصادي لدولة فلسطين ولدعم حقوق الشعب الفلسطيني، ودعم حل الدولتين وإنهاء الإحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.

وأعرب سفير اليابان، عن قلقه بشأن الوضع الإنساني المتدهور في قطاع غزة، وما ينتهجه الإحتلال بحق شعبنا، وإنه سينقل وجهة النظر الفلسطينية إلى طوكيو ليتضمن البيان الختامي الصادر عن الوزاري الشهر المقبل فقرات تثبت الحق ودعم حقوق الشعب الفلسطيني.