بطريقة مروعة.. زوجة تنهي حياتها فى المنيا

لقيت زوجة من قرية النهضة بمركز الفرافرة في محافظة الوادى الجديد، مصرعها، بعد تناولها أقراص حبة الغلال السامة، نتيجة خلافات عائلية مع زوجها وأفراد أسرتها.

توفت قبل وصولها إلى المستشفى

وتعود الواقعة، حين تلقت مديرية أمن محافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، تتضمن وفاة زوحة تدعي “ح. ع”، في بداية العقد الثاني من عمرها، بعدما تناولت قرص سام داخل منزلها بإحدى قرى العدوة، الأمر الذي تسبب في أن تلفظت أنفاسها الأخير قبل وصولها إلى المستشفى.

وتبين عند انتقال رجال الشرطة، والإسعاف، إلى منزل الفتاة، أنها قامت بإنهاء حياتها باستخدام قرص الغلال السام، وتم نقلها إلى مشرحة مستشفى العدوة تحت تصرف جهات التحقيق.

التحريات الأولية: الزوجة كانت على خلافات أسرية

وكشفت التحريات الأولية لرجال الشرطة وفريق البحث الجنائي، أن الفتاة كانت على خلافات أسرية أدت إلى ترك منزل الزوجية والرجوع إلى منزل والدها، وكانت في حالة نفسية صعبة، مما أدى إلى تناول قرص الغلال.

كما كشف الطبيب الشرعي بعد معاينة الجثة، أن الوفاة نتيجة تناول مادة سامة سريعة التفاعل أدت إلى توقف القلب والتنفس تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.