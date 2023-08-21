عاجل
اقرأ غدًا.. الوفد يحتفل بذكرى الزعماء "سعد" و"النحاس" و"سراج الدين" الموزة والقلبوظة.. زوجة مدحت شلبي تسخر من مصطلحاته وتفضح انتماءه الكروي
الإثنين 21 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

بطريقة مروعة.. زوجة تنهي حياتها فى المنيا

سيارة إسعاف
سيارة إسعاف

لقيت زوجة من قرية النهضة بمركز الفرافرة في محافظة الوادى الجديد، مصرعها، بعد تناولها أقراص حبة الغلال السامة، نتيجة خلافات عائلية مع زوجها وأفراد أسرتها.

توفت قبل وصولها إلى المستشفى

وتعود الواقعة، حين تلقت مديرية أمن محافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، تتضمن وفاة زوحة تدعي “ح. ع”، في بداية العقد الثاني من عمرها، بعدما تناولت قرص سام داخل منزلها بإحدى قرى العدوة، الأمر الذي تسبب في أن تلفظت أنفاسها الأخير قبل وصولها إلى المستشفى.

وتبين عند انتقال رجال الشرطة، والإسعاف، إلى منزل الفتاة، أنها قامت بإنهاء حياتها باستخدام قرص الغلال السام، وتم نقلها إلى مشرحة مستشفى العدوة تحت تصرف جهات التحقيق.

التحريات الأولية:  الزوجة كانت على خلافات أسرية 

وكشفت التحريات الأولية لرجال الشرطة وفريق البحث الجنائي، أن الفتاة كانت على خلافات أسرية أدت إلى ترك منزل الزوجية والرجوع إلى منزل والدها، وكانت في حالة نفسية صعبة، مما أدى  إلى تناول قرص الغلال.

  كما كشف الطبيب الشرعي بعد معاينة الجثة،  أن الوفاة نتيجة تناول مادة سامة سريعة التفاعل أدت إلى توقف القلب والتنفس تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق. 

مواد متعلقة

القبض على لص سرق 12 منزلا بالقاهرة

استمرار حبس المتهم بإنهاء حياة رضيعته بالحزام

حبس مرتضى منصور 6 أشهر وتغريمه 20 ألف جنيه

تجديد حبس عاطل بتهمة حيازة سلاح ومخدرات في عين شمس

استولى على مليار جنيه.. قرار جديد ضد حما علاء مبارك

موتها بالحزام.. ننشر اعترافات المتهم بإنهاء حياة رضيعته

فيديوهات مشينة.. هل تطلق المحكمة سراح شيري هانم وزمردة؟

هربوا مهاجرين من نيجريا..تأجيل محاكمة أجنبين