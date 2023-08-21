يقيك من المتحورEG.5.. حضري عصير المانجو بالبرتقال الصحي

عصير المانجو بالبرتقال من المشروبات المنعشة والمفضلة لدى الجميع، فيتميز بمذاقه اللذيذ، وبجانب ذلك، يحتوي على نسبة عاليه من الألياف وفيتامين سي المفيد لعملية الهضم وتقوية المناعة، لذا يمكنك تناوله للوقاية من الفيروسات وعلى رأسهم المتحور الجديد EG.5، وفيما يلي نقدم لك طريقة تحضيره في المنزل بخطوات بسيطة.

عصير مانجو بالبرتقال

طريقة عمل عصير مانجو بالبرتقال

المقادير

- مانجو : 2 حبة

- عصير البرتقال : كوب

- مكعبات الثلج : نصف كوب

- حليب : ربع كوب (سائل)

- العسل : ملعقة كبيرة

طريقة التحضير

ضعي المانجو، وعصير البرتقال، والثلج، والحليب، والعسل في وعاء الخلاط الكهربائي.

اخلطي المكونات جيداً لحوالي 10 دقائق حتى تتجانس مع بعضها البعض.

صُبي العصير في أكواب التقديم، ثم قدميه بارداً.