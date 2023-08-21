طريقة عمل كرات البطاطس المقرمشة محشية بالجبنة| سناك سريع

مع السهرات العائلية والعزائم، تبحث الأمهات على وصفة سريعة ولذيذة تقدمها كسناك سريع ولذيذ، لذا نقدم لك وصفة كرات البطاطس المقرمشة والمحشية بالجبنة الموتزاريلا.

كرات البطاطس المحشية بالجبن

طريقة عمل كرات البطاطس المقرمشة محشية بالجبنة

المقادير

- البطاطس : 6 حبات (مغسولة)

- حليب : نصف كوب

- جبن موتزاريلا : كوب (مبشور)

- جبن الشيدر : كوب

- دقيق : نصف كوب

- البيض : 2 حبة (مخفوق)

- بقسماط : نصف كوب

- الزيت النباتي : 2 كوب

طريقة التحضير

في قدر من الماء المملّح على النار اسلقي حبات البطاطس، ثم قشّريها وضعيها في وعاء عميق.

اهرسي البطاطس مع الزبدة والحليب وجبن الموزاريلا جيداً.

ضعي مزيج البطاطس في قدر على نار هادئة، واتركيها حتى يثخن المزيج.

ارفعي القدر عن النار واتركي المزيج حتى يبرد.

اصنعي كرات صغيرة ومتساوية من مزيج البطاطس واحشيها بجبن الشيدر، ثم أغلقيها بإحكام.

غمّسي الكرات بالدقيق، ثم بالبيض، ثم البقسماط.

سخني الزيت في قدر على النار، واقلي كرات البطاطس حتى تصبح ذهبية اللون ومقرمشة، ثم قدميها ساخنة.