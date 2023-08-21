محمد الحلو يتجاهل انتقادات الجمهور.. "أستعد لحفلة ثانية في السعودية"

تعرض الفنان الكبير محمد الحلو، لهجومًا عنيفًا من قبل جمهوره المصري بعد الحفل الذي أحياء منذ 4 أيام تحت شعار "كاسيت 90" في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية .

وتجاهل محمد الحلو، انتقادات الجمهور له بعدما استبدال كلمات أغنيته “عمار يا إسكندرية” بـ “عمار يا سعودية" في حفل كاسيت 90 الذي أقيم منذ 4 أيام في مدينة جدة بالسعودية، مؤكدًا أنه يستعد لإحياء حفل غنائي ثاني في المملكة .

وقال “الحلو” خلال تصريحات متلفزة: "عايز أقول اللي بينتقدوا أنكم قعدتوا تكلموا بدون معرفة وظلمتوني جدًا، لكن ظلمكم جاب لي حفلة تانية في السعودية».

محمد الحلو من حفل كاسيت 90

وكشف محمد الحلو سبب غيابه عن الساحة الغنائية، قائلًا: “كان عندي مشكلة في رجلي والحمد لله في تحسن، وعلى قد ما في ناس اتكلموا كلام وحش ناس فرحوا اني وقفت على المسرح ”.

وأضاف الفنان الكبير، قائلًا: “تم استقبالي بحفاوة كبيرة جدًا من جمهور راقي ومحترم جدًا، يعني اتكسف لو مقولتلهمش حاجة، لو مرحبتش بيهم ”.

وأوضح: “من ساعة ما خرجت من الطيارة لحد ما رجعت منها حفاوة، ورقي مع فنانين مصريين كلهم، فمرة واحدة قولتها وطلعت من قلبي، أنا مغيرتش يا إسكندرية، إسكندرية دي روح قلبي، لكن كانت نوع من المجاملة”.

محمد الحلو من حفل كاسيت 90

محمد الحلو من حفل كاسيت 90

تفاجأ الجمهور السعودي بصعودالفنان الكبير محمد الحلو على مسرح حفل كاسيت 90، والذي جاء استكمالًا لذكريات أغاني التسعينيات التي ملأت أجواء الحفل، وشهد حضوراً غير مسبوقًا وتفاعلاً جماهيرياً مميزاً.

قدم محمد الحلو تتر المسلسل الشهير “ليالي الحلمية”، وسط ترحيب جماهيري حاد، وتم عرض فيديو خاص بالتتر في خلفية خشبة المسرح.

حفل كاسيت 90

حققت حفلة "كاسيت 90" نجاحًا كبيرًا على مسرح بنش مارك بمدينة جدة، وتصدر الحفل تريند تويتر بكافة الدول العربية، والذي ضم نجوم التسعينات، وعلى رأسهم رائد موسيقى الجيل الكابو حميد الشاعري، وقدم الحفل الإعلامي ممدوح موسى في عودة استثنائية لاقت إعجاب الجمهور.

ونفذت تذاكر حفل "كاسيت 90" فور طرحها للجمهور، والذي جمع معجبي كوكبه من فنانين التسعينات الشباب، وافتتح الحفل فنان التسعينات حسام حسني، وبدأ بالأغنية الأشهر له "كل البنات بتحبك" متفاعلا مع حماس الجمهور، وأكمل فقرته في “كاست 90” أجمل ما غناه "يا بنات فاتنتا، الدنيا حر".

وأكمل الوصلة الطربية الثانية الفنان محمد محيي، حيث استمتع الجمهور بحماس أداء الفنان على المسرح بأجمل اغانيه "أعاتبك على إيه ، قادر وتعلمها ، بحبك ، إتخنقت "، وأكمل الوصلة الطربية الثالثة الفنانة سيمون ، بدخولها القوي على أول أغنية "تاكسي" كما كانت المشاركة الأول للفنانة سيمون في السعودية وبالتحديد بجدة، ومن حصيلة الاغاني "ماشية، مش نظرة وإبتسامة".

حفل كاسيت 90

وقد أكمل الجمهور الوصلة الطربية الرابعة مع الفنان حميد الشاعري رائد موسيقى الجيل، وصاحب المشوار الفني الطويل الذي ساهم خلاله في صناعة الكثير من النجوم من خلال موسيقاه، ومن ضمن الأغاني التي تغنى بها "حبيبي روح السماره ، نسم الصبا ، الفستان الاسود ، جلجلي ، عيني".

وكانت مفاجآت الحفل تكريم الفنان الكبير محمد الحلو، وغنى أشهر اغانيه " ليالي الحليمة ، زيزنيا"، وأكمل الوصلة الخامسة الفنان خالد عجاج، الذي ساهم بمجموعة من الاغاني منها "تعالي ، في ناس ، شكا حكى بكى ، أصعب حب ، وحشتيني".

بعدها رحب الجمهور بالفنان مصطفى قمر للوصلة الغنائية السادسة، بتفاعل وغنى "الليلة دوب ، السود عيونو ، منايا ، هنحب أيامنا ، بسلم عليك"، كما طالب الجمهور الفنان مصطفى قمر بعزفه على آلة الجيتار على اغنية "الباينولا" وختم وصلته الغنائية بأغنية "ياغزالي" بمشاركة حميد الشاعري.

حفل كاسيت 90

واختتم الوصلة الغنائية الأخيرة الفنان إيهاب توفيق، وغنى "سحراني ، عامل عملة، ملهمش في الطيب ، الايام الحلوه ، الله عليك ياسيدي ، إنت عارفة" حيث ختم الحفل بأغنية " تترجى فيا".

يذكر انه تم نقل الحفل على قنوات mbc مصر، كما شكر كل من الفانين تفاعل جمهور جدة المفعم بالحيوية وحماسهم المستمر على جميع الأغاني.