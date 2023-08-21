محافظ الفيوم يوجه بتيسير إجراءات ترخيص 6 سيارات بخطوط السرفيس

بحث الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، عدداً من شكاوى المواطنين بمختلف القطاعات الخدمية، وذلك خلال اللقاء الدوري لخدمة المواطنين الذي عقد بديوان عام المحافظة.

يأتي هذا في إطار لقاءات خدمة المواطنين التي يتم عقدها بديوان عام محافظة والوحدات المحلية للمدن والمراكز للاستماع لشكاوى المواطنين، والعمل علي حلها بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية.

جاء ذلك بحضور اللواء عبد الفتاح تمام سكرتير عام المحافظة، والدكتور حاتم جمال الدين وكيل وزارة الصحة، وحمدية شعبان وكيل وزارة التضامن الإجتماعي، وهناء عبد الفتاح وكيل وزارة العمل، والمحاسب أشرف درويش رئيس جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالفيوم، والمحاسب أحمد شاكر رئيس مركز ومدينة إطسا، والمحاسب مراد مسعود رئيس مركز ومدينة الفيوم، والمهندس سالم فتيح رئيس وحدة المتابعة الميدانية بالمحافظة، والمهندس حازم حسنى مدير إدارة المواقف والنقل الجماعى، ومسئولي شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحى.

خلال اللقاء استمع محافظ الفيوم لطلبات عدد من المواطنين، ووجه وكيل وزارة التضامن الإجتماعي، بتوفير معاش تكافل وكرامة للمستحقين، وكذا عدد من المساعدات المالية للأسر الأولى بالرعاية، كما وجه المحافظ، وكيل وزارة الصحة، ببحث حالة طفلة تحتاج لإجراء عملية جراحية، وتقديم الدعم الطبي اللازم لها بشكل فورى.

محافظ الفيوم يوجه بتوفير فرص عمل للشباب بالقطاع الخاص

ووجه المحافظ، وكيل وزارة العمل، بتوفير فرص عمل لعدد من الشباب بشركات ومصانع القطاع الخاص، ووجه رئيس جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بتوفير الدعم اللازم لعدد من الشباب الراغبين في تنفيذ مشروعات لتحسين دخولهم، والارتقاء بالمستوى الاقتصادي لأسرهم.

كما استمع محافظ الفيوم، لطلبات عدد من المواطنين الأولي بالرعاية بمدينة الفيوم، بشأن توفير أكشاك لهم، ووجه رئيس مجلس مدينة الفيوم بإنهاء إجراءات ترخيص الأكشاك علي أطراف المدينة.

كما وجه المحافظ، رئيس إدارة المواقف والنقل الجماعى، بتيسير إجراءات إعادة ترخيص عدد 6 سيارات للعمل على خطوط السرفيس بدلاً من النقل العام بالتنسيق مع إدارة المرور.

الجدير بالذكر أن لقاء خدمة المواطنين الأسبوعي الذي يعقد بديوان عام المحافظة له صفة دورية واستمرارية على أن يعقد يوم الإثنين من كل أسبوع وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية لايجاد أنسب الحلول لحل مشكلات المواطنين.