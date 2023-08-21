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د.أيمن محسب
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

مواعيد تسليم الدفعة الثانية من مشروع سكن مصر

مشروع سكن مصر
مشروع سكن مصر

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم الأحد، مواعيد تسليم  جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، الدفعة الثانية من مشروع سكن مصر بـ" منطقة أرض المعارض – المنطقة الأولى " مسلسل رقم 3، 4، 5، للمرحلة الأولى ومسلسل رقم 2، المراحل التالية للمرحلة الأولى.

وبحسب ما جاء في بيان الوزارة، فأنه من المقرر أن يبدأ يوم الأحد بعد المقبل الموافق 3/9/2023، وحتى يوم الأربعاء الموافق 13/9/2023، في تسليم الدفعة الثانية من مشروع سكن مصر بـ" منطقة أرض المعارض – المنطقة الأولى ".

مواعيد تسليم الدفعة الثانية من مشروع سكن مصر

  • سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 87، يوم الأحد 10/9/2023.
  • وكما سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 88، يوم الإثنين 11/9/2023.
  • أما  وحدات العمارة رقم 89، سيتم تسليمها يوم الثلاثاء 12/9/2023.
  • وأخيرًا سيتم  تسليم وحدات العمارة رقم 90، يوم الأربعاء 13/9/2023.

 

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