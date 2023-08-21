أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم الأحد، مواعيد تسليم جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، الدفعة الثانية من مشروع سكن مصر بـ" منطقة أرض المعارض – المنطقة الأولى " مسلسل رقم 3، 4، 5، للمرحلة الأولى ومسلسل رقم 2، المراحل التالية للمرحلة الأولى.

وبحسب ما جاء في بيان الوزارة، فأنه من المقرر أن يبدأ يوم الأحد بعد المقبل الموافق 3/9/2023، وحتى يوم الأربعاء الموافق 13/9/2023، في تسليم الدفعة الثانية من مشروع سكن مصر بـ" منطقة أرض المعارض – المنطقة الأولى ".

مواعيد تسليم الدفعة الثانية من مشروع سكن مصر