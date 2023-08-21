كزبرة يتقدم باعتذار للموسيقيين عن إهانة زويل فى كليب "عليا الطلاق"

حرص محمد عبد الله، رئيس لجنة التحقيقات والمتحدث باسم نقابة الموسيقيين، على كشف كواليس التحقيق مع مطرب المهرجانات أحمد خالد الشهيرة بـ "كزبرة"، وذلك بعد إيقافه ومنعه عن العمل.

وقال محمد عبد الله في تصريحات صحفية: "حضر اليوم أحمد خالد الشهير بكزبرة أمام الشئون القانونية لسؤاله فيما نسب اليه من الاتهام الوارد بالإساءة إلى العالم الجليل الفاضل الدكتور أحمد زويل في مقطع فيديو".

وأضاف محمد عبد الله: "بعد حضوره وسؤاله تم تقديم اعتذار منه وقام بحذف الصورة من الفيديو وأنه لم يكن يقصد الإساءة أبدًا وأنها كانت رؤية مخرج العمل وصرح بأنه يحترم علماء مصر والدكتور أحمد زويل وأنه صحح ما أخطأ فيه ولن يعود إلى تكرار الفعل مرة أخرى وتم توقيعه علي محضر التحقيق".

واختتم محمد عبد الله حديثه: "سيتم عرض نتيجة التحقيق علي النقيب العام لاتخاذ القرار بهذا الشأن".

وكان علق الفنان مصطفي كامل على أزمة مطرب المهرجانات كزبرة، وكتب على صفحته الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي فيس بوك:" بإذن الله .. بداية المذبحه لكل من تسول لهم أنفسهم الإستهتار بالفرصه التي اعطيناها لهم لكي يثبتوا أنهم أشخاص سويه".

وتابع مصطفي كامل: القذارة والرداءه مكانها الوحيد هو سلة القمامة وليس المجتمع المصري وبأمر الله سيكون نفس المصير لكل من يخالف القرار الذي أصدرناه بعدم غناء هذه الأغنية.

صورة زويل فى كليب كزبرة عليا الطلاق

قرار مصطفى كامل بإيقاف كزبرة

أصدر الفنان مصطفي كامل بيان بمنع كزبرة من الغناء والتحقيق معه بشأن أغنيته الجديدة «عليا الطلاق» وصورة الدكتور أحمد زويل عليها وجاء قرار النقابة كالأتي :«قرار نقيب عام المهن الموسيقية، بناء على ما ورد من نشر فيديو مصور يحمل لفظا خادشا تحت مسمى (عليا الطلاق) وذلك من خلال المؤدي أحمد خالد الشهير بـ(كزابيرو) تضمنت صورا للعالم الجليل الدكتور أحمد زويل والتي تعتبر اهانة بالغة واساءة لرموزنا العلمية التي نتشرف بها على مستوى العالم بأكمله».

وتابع البيان : «قرر النقيب العام إيقافه ومنعه من العمل لحين مثوله للتحقيق يوم الأحد المقبل الموافق ٢٠٢٣/٨/٢٠ مع تكليف الشؤون القانونية بتحرير محضر للمذكور لأدائه مصنفًا دون أخذ موافقة من المصنفات الفنية على هذه الكلمات بناء على الإقرار والتعهد الموقع من صاحب الشأن، مع التنبيه على كافة المطربين الشعبيين في حال قيام أي عضو بأداء هذه الاغنية بهذا اللفظ غير ألأخلاقي والمسىء سيتم احالته للتحقيق بمعرفة الشؤون القانونية واصدار قرارات رادعة في هذا الشأن للمحافظة على قيمنا المجتمعيه وإعلاء الذوق العام وعدم النيل من المكتسبات».

من جانبها وجهت الدكتورة نانا شقيقة العالم الكبير أحمد زويل رسالة شكر لنقابة الموسيقيين ونقيبها مصطفى كامل، لسرعة استجابته فى اتخاذ موقف من ظهور صورة العالم الكبير أحمد زويل فى كليب مغنى المهرجانات كزبرة