وكيل تعليم البحر الأحمر يناقش استعدادات العام الدراسي الجديد

عقد اليوم هشام منير وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر اجتماعاً موسعاً مع {موجهى العموم - الموجهين الأوئل – مديرى الإدارات النوعية بالمبنى – رؤساء الأقسام} بقاعة المركز الإستكشافي للعلوم والتكنولوجيا بالمباني الملحق (٢) أمام المستشفى العام في حضور مدير عام التعليم العام_ مدير عام الشئون التنفيذية ومدير إدارة شئون المعلمين _مدير إدارة الأمن بالمديرية وذلك للاستعداد لبدء العام الدراسي الجديد 2023/2024 م وتحديد نقاط القوة والضعف التي تحتاج إلى تحسين أو دعم في الأداء ، وتأهيل المعلمين و العاملين والعمل على نقل الخبرات ونتائج التجارب الناجحة في الميدان، وتوصيلها بهدف رفع مستوى كفاءتهم وتدريبهم على مواجهة الصعوبات التي تواجههم والعمل على حلها

ووجه وكيل الوزارة بحصر موقف العجز والزيادة بالمــدارس، والرد على الإستفسارات الواردة من خلال السادة المواطنين المترددين والذي يتم من خلال الإدارة النوعية المختصة.

وعلي صعيد آخر فقد شدد وكيل التعليم بالالتزام بالحضور والإنصراف في المواعيـد القانونية المحددة سلفاً و عدم التواجد فى أروقة المبنى دون مبرر، فضلاً عن عمل دفتر تحركات للتوجيه والإدارات النوعية.

أما في حالة العرض على التأمين الصحي أو التوجه إلى صرف علاج شهري يتم التقدم بما يفيد الحضور الى مسئول الدفتر

وفي سياق متصل، فقد وجه وكيل التعليم بضرورة توفير المناخ التربوي الآمن للجميع

والعمل كأسرة واحدة وإحتواء المشكلات و تيسير الأمور بقدر المستطاع في ضوء القواعد والقوانين المنظمة للعمل

واتخاذ القرارات التي من شـأنـهـا الحـد من أي معــوقـات



مع استغلال فترة عدم تواجد الطلاب بالمدارس في الإهتمام بالنظافة العامة داخل المدرسة

وعدم وجود أي رواكد أياً كانت ( مع إمكانــيـة إعادة تدوير ما يمكن إصلاحه أو الإستفادة منه كمقاعد وتخت)،

بالمدارس سواء على الأسطح أو الأماكن المغلقة الغير مكشوفة أو خلف الأبنية بالمدرسة، ومراجعـــة خزانات المياه الخاصة بالشرب، والتواصل المستمــر مع رؤساء مجالس مــدن المحافظـــة، والمهندس مدير هيئة الأبنية التعليمية { الصيانة البسيطة – الصيانة الشاملة – الإحلال الكلى – الإحــــلال الجزئي – اللامركزيــــة} .



كما أشار بسرعة الإنتهاء من مراجعة التجهيزات المدرسية والمباني ومتابعة نظافتها من الداخل، وترشيد الإستهلاك في ( الكهرباء – المياه ) و التأكيد على مديري المدارس بتوجيه الخدمات المعاونة بالمدرسة، بمراعاة بعض الأمور قبل مغادرة المدرسة مثل مراجعة خزانات المياه الخاصة بالشرب و نظافة دورات المياه و التأكيد على التباعد الإجتماعي بين الطلاب و أخذ الإجراءات الإحترازية وما ورد في هذا الشـــــأنـ ، فضلاً عن متابعة مراكز تنمية القدرات والأنشطة الصيفية و تفعيلهم بجميع المدارس، واتخاذ كافـــة الإجراءات اللازمة لتفعيل الإعلان عن "مجموعات الدعم للطلاب" بالمدارس واختيار أفضل معلمين متميزين لتدريس المواد المختلفة في مجموعات الدعم وخاصة لمرحلة الشهادات الإعدادية والثانوي، بالإضافة إلى إمكانية الإستعانة بمعلمين من خارج المنظومة التعليمية والذين تم حصولهم على تصريح لمزاولة المجموعات بعد التأكد من كفاءتهم التعليمية كما أوضح وزير التربية والتعليم أنه تم تحديد إجراءات للتعامل المالي لمجموعات الدعم وسيتم صرف مستحقات المعلم مباشرة

وقد أكد وكيل الوزارة علي تفريغ التقارير الشهرية وفق خط السير وتدوين الملاحظات الهامة أثناء الزيارة، ويتم عرضها على الجهات المعنية المختصة.

الاجتماع

الاجتماع