سجل المواجهات المباشرة بين تورينو وكالياري في الدوري الإيطالي

يلتقي في السابعة والنصف من مساء الأثنين فريقا تورينو و كالياري ضمن مباريات الجولة الأولى للدوري الإيطالي وهي المباراة التي سيستضيفها ملعب اوليمبيكو جراندي بمدينة تورينو .

المباراة ستشهد بداية مشوار فريق كالياري في الدوري لهذا الموسم بعد صعوده من السيري ( ب ) وسيواجه تورينو الذي كانت آخر المباريات التي جمعته به حقق كالياري خلالها الفوز بهدفين لهدف .

والتقي الفريقين تورينو وكالياري اجمالا في 40 مباراة فاز تورينو في 15 مباراة بينما حقق كالياري الفوز في 12 مباراة وتعادل الفريقين في 13 مباراة وسجل تورينو 56 هدف في مرمى كالياري الذي سجل هو الاخر 49 هدف في مرمى تورينو .

اما على صعيد المباريات التي جمعت الفريقين على ملعب تورينو فقد بلغت 20 مباراة حقق تورينو الفوز في 10 مباريات منها و كالياري فاز في خمسة مباريات وحسم التعادل خمس مباريات.

وفيما يلي نستعرض اخر عشر مباريات جمعت تورينو مع كالياري في البطولات الرسمية:

29 أكتوبر 2017 تورينو - كالياري: 2 / 1

31 مارس 2018 كالياري - تورينو : 0 / 4

26 نوفمبر 2018 كالياري - تورينو : 0 / 0

14 أبريل 2019 تورينو - كالياري : 0 / 0

27 أكتوبر 2019 تورينو - كالياري : 1 / 1

27 يونيو 2020 كالياري - تورينو : 4 / 2

18 أكتوبر 2020 تورينو - كالياري : 2 / 3

19 فبراير 2021 كالياري - تورينو : 0 / 1

6 ديسمبر 2021 كالياري - تورينو : 1 / 1

27 فبراير 2022 تورينو - كالياري : 1 / 2