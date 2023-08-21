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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

كايروكي في مهرجان العلمين 2023 .. أسعار تذاكر الحفل

كايروكي
كايروكي

تستعد الفرقة الغنائية كايروكي، لإحياء حفلًا غنائيًا يوم السبت المقبل الموافق 26 أغسطس الجاري على خشبة مسرح أرينا، ضمن فعاليات مهرجان العلمين 2023 (العالم علمين).

 

أسعار تذاكر حفل كايروكي في العلمين 2023

وتتراوح أسعار تذاكر حفل كايروكي في العلمين بين 350 إلى 700 جنيهًا، حيق قسمت إلى 4 فئات، الأولى بمبلغ 700 جنيه مصري، أما الفئة الثانية بمبلغ 650، الثالثة بمبلغ 400 جنيه مصري، والفئة الرابعة والأخيرة بمبلغ 350 جنيها مصريًا.

 

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مهرجان العلمين 2023| كايروكي ينضم لحفلات أغسطس

 

تفاصيل حفل كايروكي في مهرجان العلمين

وكان فريق كايروكي، كشف عن إحياءه حفل غنائى فى مهرجان العلمين الجديدة، حيث كتبوا عبر تويتر: "هنغنى فى مهرجان العلمين قريبا وهنعمل حفلة للتاريخ نتمنى نشوفكم هناك كلكم فى مكان سياحى من أجمل الأماكن فى بلدنا والعالم وأكدت أن مصر قبلة سياحية للعالم".

 

وكان تألق فريق كايروكي فى حفله الغنائى الثانى بالمنارة بالتجمع الخامس وسط حضور جماهيري ضخم، ورفع الحفل شعار كامل العدد.

كايروكي

وحرص على حضور الحفل الثانى، أبطال مسلسل ريفو 2، وهم: سارة عبد الرحمن وصدقى صخر وحسن أبو الروس، ومينا النجار ويوسف حشيش وحسام حسنى و عمرو جمال.

أبطال ريفو

وقدم كايروكي خلال الحفل مجموعة من أغانيهم القديمة وألبومه الجديد "روما"، مثل: بسرح واتوه وترونتو وكاستوريكا مابتوحشنيش وأغاني مسلسل ريفو  زى أنا نجم مع الجمهور، بالإضافة إلى باقة متنوعة من أغانيه المحببة للجمهور، وشهد الحفل حضور العديد من الشخصيات العامة والفنانين.

 

وكانت طرحت فرقة كايروكي عدد محدود جديد من التذاكر"Regular" لحفل “امباير”، وذلك بعد نفاد التذاكر بالكامل خلال الساعات القليلة الماضية.

 

وكتبت كايروكي عبر حسابها الرسمي على فيس بوك قائلة: “نظرًا للإقبال الكبير على تذاكر كايروكي امباير النسخة الخامسة، جرى فتح عدد محدود لتذاكر Regular لحفلتي يوم الخميس 27 يوليو، ويوم السبت 29 يوليو.. التذاكر متاحة من خلال تذكرتي”.

كايروكي

 

قدمت فرقة "كايروكي"، عددا كبيرا من أغانيها المميزة، من بينها "كنت فاكر، ليلى، نعدي الشارع سوا، ساموراي، كل حاجة بتعدي، كان لك معايا، ناس وناس، أنا الصوت، مربوط بأستك، حلمي أنا، هاتلنا بالباقي لبان، بنخاف، غريب في بلاد غريبة، نقطة بيضا، ديناصور، نقطة بيضا 2، إضحك، غمض عينك، ساموراي".

 

 كانت قد أطلت فرقة كايروكي في حفل جوي أووردز، وأدت واحدة من أجمل عروضها المباشرة أمام جمهور من المشاهير وصنّاع الفنّ في العالم العربي والأجنبي.

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