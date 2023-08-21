نائب محافظ القاهرة يتفقد رصف الشوارع بحى روض الفرج

تفقد الدكتور حسام فوزى نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية ، رصف بعض الشوارع بنطاق حى روض الفرج، وذلك فى ضوء توجيهات اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة بضرورة التواجد الميدانى ومتابعة كافة المشروعات الخدمية التى تتم بأحياء العاصمة.

كما تفقد خلال جولته الميدانية أحياء المنطقة الشمالية للوقوف على مستجدات الأعمال الجارية ولمتابعة سير العمل وتفقد حالة النظافة بالشوارع والميادين.

حيث قام نائب المحافظ، خلال جولته بالمرور بنطاق حى روض الفرج، ويرافقة رئيس الحى المهندس حماده رزق، ومحمد جمعه سكرتير الحي والأجهزة المعاونة، حيث قام بالتجول الميدانى بالعديد من الشوارع التى تم رصفها للتأكد من الإلتزام بالتعليمات و الأعمال وفقاً للخطة الاستثمارية التى تم وضعها.

وأكد نائب المحافظ، على أهمية المتابعة لتلك الأعمال لإنجازها بالصورة المطلوبة.

وشدد نائب المحافظ، على رؤساء الأحياء بالتواجد المستمر لتذليل الصعوبات والمعوقات لإنجاز الخدمات العامة بصورة سريعة ومنظمة وفقاً للجدول الزمنى المحدد لها.

وكان قد اجتمع الدكتور حسام فوزى نائب المحافظ للمنطقة الشمالية مع رؤساء أحياء مناطق شبرا- روض الفرج- الساحل- الشرابية ومديرى مناطق الإسكان بالمحافظة.

وراجع الاجتماع ملفات التسكين الخاصة بالعقارات ذات الخطورة الداهمة مؤكدًا على رؤساء الأحياء بسرعة الانتهاء من مراجعة والاستيفاء جميع الملفات.

وشدد نائب المحافظ، على ضرورة حصر ومراجعة ومعاينة العقارات الخطرة، للحفاظ على سلامة وأرواح المواطنين.

يذكر أن محافظة القاهرة أعلنت خطة تخفيف الأحمال وفقا لخطة ترشيد استهلاك الكهرباء بجميع أحياء ومناطق القاهرة، وينشر اليوم السابع أهم تفاصيل الخطة فى النقاط التالية :

تخفيض إنارة الشوارع والميادين والمحاور الرئيسية بنسبة 75% ، وفصل إنارة الإعلانات المضيئة على جميع الطرق الرئيسة والفرعية والكبارى والمحاور وأعلى العقارات في التاسعة مساء، وترشيد استهلاك الكهرباء بكافة المباني والمرافق التابعة للمحافظة طوال ساعات العمل الرسمية.

وغلق الإنارة الداخلية والخارجية عقب انتهاء ساعات العمل الرسمية، عدا ما تفرضه مقتضيات العمل مثل غرف عمليات الأزمات.

استخدام لمبات الليد الموفرة للطاقة في إضاءة المنشآت الحكومية والمنشآت العامة التابعة للمحافظة، وترشيد استهلاك الطاقة بجميع دور العبادة، التزام المنشآت الرياضية بتخفيض استهلاك الكهرباء.