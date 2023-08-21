جامعة أسيوط تعلن نتيجة الاختبارات الإلكترونية للمتقدمين لوظيفة أخصائى تشغيل حاسبات

أفادت جامعة أسيوط، بأنه تم إتاحة نتيجة الاختبارالإلكتروني لوظيفة أخصائى تشغيل حاسبات والتى تم إجراؤها أمس، الأحد الموافق 20 من أغسطس، من خلال الرابط الإلكتروني

https://www.aun.edu.eg/main/de/application-results

، وتستمر الاختبارات للمتقدمين لبقية الوظائف حتى نهاية أغسطس الجاري.

وكانت مستشفى الإصابات والطوارئ بجامعة أسيوط، قد طرحت عدد من الوظائف، والتى سبق الإعلان عنها بالتفصيل فى شهر مارس الماضى، تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوى رئيس جامعة أسيوط، والدكتور علاء عطية عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات أسيوط الجامعية.

وشدد الدكتور أحمد المنشاوى رئيس جامعة أسيوط، على ضرورة الإلتزام بشروط ومعايير التقديم لتلك الوظائف، مع الإلتزام كذلك بجميع المتطلبات اللازمة؛ لشغل هذه الوظائف المعلن عنها، وأكد على أهمية فحص أوراق المتقدمين والمفاضلة بينهم، والتأكد من مدى مطابقتها للشروط بكل دقة وحيادية.

وانطلقت أمس ،الأحد 20 أغسطس، أعمال الاختبارات الإلكترونية للمتقدمين لشغل وظيفة أخصائي تشغيل حاسبات، وذلك بمعامل كلية الحاسبات والمعلومات بالجامعة، بحضور الدكتورة تيسير حسن عبدالحميد، عميد كلية الحاسبات والمعلومات، والدكتور اسامه فاروق المدير التنفيذى لمستشفى الإصابات الجامعى، الدكتور على حسين المدرس بكلية الحاسبات والمعلومات ومدير وحدة نظم المعلومات الإدارية.

جدير بالذكر أن اليوم، الإثنين 21 أغسطس، يجرى الاختبارات الإلكترونية لوظيفتي الكيميائي، وأخصائي المعمل بقاعات صالات الامتحانات، ويجرى اختبار لوظيفة أخصائي شئون إدارى يوم 22 أغسطس، بقاعات صالات الامتحانات لجنة( 1 )من الساعة الواحدة ظهرا حتى الثانية ، لجنة( 2 )من الثالثة ظهرا حتى الرابعة، كما انه من المقرر عقد اختبارات وظيفة محاسب ومراجع يوم 24 أغسطس، بقاعات صالات الامتحانات لجنة( 1 )من الساعة الواحدة ظهرا وحتى الساعة الثانية ، بينما وظائف اخصائى رياضى يوم 27 أغسطس، ومهندس مدنى 28 أغسطس، ومهندس كهرباء 29 أغسطس، وذلك بقاعات صالات الإمتحانات فى تمام الساعة الواحدة ظهرا .