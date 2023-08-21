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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

منوعات ومرأة

أسباب اضطرابات الغدد الصماء.. الوراثة السبب

اضطراب الغدد الصماء
اضطراب الغدد الصماء

ينتج اضطراب الغدد الصماء عن الوظيفة غير الصحيحة لجهاز الغدد الصماء ، والتي تشمل الغدد التي تفرز الهرمونات والمستقبلات التي تستجيب للهرمونات والأعضاء التي تتأثر مباشرة بالهرمونات، وفي أي من هذه النقاط ، يمكن أن يحدث خلل وظيفي ويسبب تأثيرات واسعة النطاق على الجسم.

 

ما الذي يسبب اضطراب الغدد الصماء؟

غالبًا ما يكون اضطراب الغدد الصماء ناتجًا عن اختلال التوازن الهرموني، وهي حالة تتميز بوجود غدة تنتج كمية كبيرة جدًا أو قليلة جدًا من الهرمون، ويمكن أن يحدث هذا الخلل بسبب، مشاكل في نظام التغذية الراجعة للغدد الصماء - وظيفتها الأساسية هي الحفاظ على توازن الهرمونات في الجسم تمامًا ، ولكنها قد تتعطل وتسبب اختلالًا في التوازن وإليكم عدد أسباب أخري. 

 

- اضطراب وراثي

- عدوى أو مرض

- إصابة غدة صماء

يمكن أن تحدث اضطرابات الغدد الصماء أيضًا نتيجة نمو العقيدات أو الأورام في نظام الغدد الصماء، وفي حين أنه من النادر أن تكون عقيدات أو كتلة الغدد الصماء سرطانية أو تنتشر إلى جزء آخر من الجسم ، إلا أنها قد تعطل إنتاج هرمون الغدد الصماء.

 

ما هي أعراض اضطراب الغدد الصماء؟

في حين أن لكل اضطراب في الغدد الصماء مجموعة من الأعراض الخاصة به ، فإن بعض الأعراض الأكثر شيوعًا الموجودة بين العديد منها تشمل:

- تقلب المزاج

- تعب

- ضعف

- تقلبات الوزن غير المقصودة

- تغيرات في مستويات السكر في الدم أو مستويات الكوليسترول