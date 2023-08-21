توقعات الأرصاد عن طقس غدٍ الثلاثاء

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن غدًا الثلاثاء، من المتوقع أن يشهد طقسًا حارًا رطب نهارًا، على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، ويكون شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل الحرارة رطب ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية، أن غدا يشهد ارتفاعًا في نسب الرطوبة على مدار اليوم يزيد من الإحساس بحرارة الطقس، كما يشهد نشاط رياح ببعض المناطق مما يساعد على تلطيف الأجواء ليلا.

وتتوقع الأرصاد، فرص أمطار خفيفة قد تكون رعدية أحيانا على مناطق من جنوب سيناء ومناطق من جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر، حلايب وشلاتين ومناطق من أقصى الجنوب على أبو سمبل ، وتظهر السحب المنخفضة صباحا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية مما يساعد على تلطيف الأجواء.

وعن حركة الملاحة، تتوقع الأرصاد أن يشهد غدا اضطرابا في الملاحة البحرية على خليج السويس وسرعة الرياح من 50: 65 كم فى الساعة وارتفاع الموج من 2 : 2.5 متر.

درجات الحرارة غدا الثلاثاء:

القاهرة العظمى 33 درجة والمحسوسة 35 درجة والصغرى 25 درجة

الإسكندرية العظمى 31 والصغرى 24 درجة

مطروح العظمى 30 درجة والصغرى 23 درجة

سوهاج العظمى 40 درجة والصغرى 26 درجة

قنا العظمى 43 درجة والصغرى 27 درجة

أسوان العظمى 44 درجة والمحسوسة 45 والصغرى 28 درجة.