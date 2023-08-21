رئيس هيئة قضايا الدولة يستقبل محافظ الغربية للتهنئة

استقبل صباح اليوم المستشار الجليل مسعد عبد المقصود رئيس قضايا الدولة، الدكتور طارق رحمي محافظ العربية، لتهنئته بمناسبة توليه منصب رئاسة هيئة قضايا الدولة، رافق المحافظ المستشار عمرو حتاتة المستشار القانوني للمحافظة.

حضر اللقاء عددا من نواب رئيس الهيئة، والمستشار أحمد فكري الأمين العام.والمستشار دكتور محمود عرفات الأمين العام المساعد، وقد عبر الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، عن خالص الدعاء بالتوفيق للمستشار مسعد عبد المقصود في قيادة الهيئة.

من جانبه عبرالمستشار رئيس الهيئة عن بالغ امتنانه للدكتور طارق رحمي محافظ الغربية على هذه التهنئة الرقيقة مؤكدا على حسن التعاون البناء بين الهيئة ومحافظة الغربية لما فيه صالح الوطن.