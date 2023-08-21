القمر والسماك الأعزل على موعد الليلة.. تابعوهما

يلتقي بعد غروب شمس اليوم الإثنين، وبداية الليل هلال القمر بنجم السماك الأعزل في حالة اقتران فلكي مشاهد بالعين المجردة في حال كانت السماء صافية.

وقالت الجمعية الفلكية بجدة، إن السماك الأعزل من نجوم المرتبة الأولى، وهو أحد المع نجوم السماء، وفي حقيقته عبارة عن نجمين يدوران حول بعضهما، ولكن يظهرا لنا كنجم واحد بسبب المسافة الشاسعة التي تفصلنا عنهما.

وأضافت، أنه لو كان السماك الأعزل على نفس المسافة التي تفصلنا عن الشمس، سيكون بصريا أكثر إشراقا بحوالي 1.900 مرة من الشمس، ولو وضعنا الشمس في موقع السماك الأعزل على مسافة 262 سنة ضوئية سوف تظهر الشمس 1/1.900 فقط من لمعان السماك الأعزل على تلك المسافة.

القمر والسماك الأعزل يتجهان نحو الغرب

وأوضحت الجمعية، أنه خلال ساعات الليل سيلاحظ أن القمر والسماك الأعزل يتجهان نحو الغرب عبر السماء، والسبب في ذلك نفس السبب الذي يجعل الشمس تتجه نحو الغرب خلال النهار فذلك يعود إلى دوران الأرض حول محورها من الغرب إلى الشرق.

وبمراقبة القمر من اليوم إلى غداً يمكن وبسهوله ملاحظة حركته الحقيقية في مداره حول الأرض، ويلاحظ أن القمر تحرك نحو الشرق مبتعد عن نجم السماك الأعزل .